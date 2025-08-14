中世ヨーロッパの美しく妖艶な仮面舞踏会をテーマにしたアフタヌーンティー「Halloween Masquerade Afternoon Tea」を販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

Halloween Masquerade Afternoon Tea イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、ハロウィーンの 季節におすすめの“仮面舞踏会”をテーマにした秋のアフタヌーンティー「Halloween Masquerade Afternoon Tea」を2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで販売いたします。

中世ヨーロッパの宮廷社会が起源とされる仮面舞踏会。豪華な衣装で着飾り“仮面”を着けながら華やかに交流する妖艶な舞踏会の様子をプレートに表現しました。デザインの美しさから想像する味わいとの違いから仮面の奥に秘めた“Masquerade”ならではの遊び心もお楽しみいただけるアフタヌーンティーです。

スイーツプレート イメージ

スイーツプレートは、ベイクドチーズとレアチーズケーキをいちご風味のカスタードクリームで美しいドレスのように絞ったドレスルージュを囲むように、りんごのコンポートをパイで包んだフランスの伝統菓子ポンヌフやセミドライいちじくを練りこんだシルクハットのようなフィナンシェ、ジュエリーのように輝くムラサキ芋のスイーツなどを並べ、飴細工でパティシエが繊細に作る仮面を飾りました。セイボリープレートには、ルビー色のポートワインゼリーでキャンドルのように表現したなめらかなフォアグラのフランや、チーズをフリルのように絞ったトリュフ香る卵のフィリングのエクレアなどをプレートに飾り、スポットライトを浴びる舞台のように表現しております。かぼちゃをベースにクランベリーの甘酸っぱさを加えた柔らかな口当たりのパティシエこだわりのスコーンと共に、実り豊かな秋ならではのメニューをお楽しみいただけます。

社交の場として多くの交流と出会いが生まれた仮面舞踏会。ご友人やご家族との会話を弾ませながら優美で可憐な秋を感じるメニューをゆったりとお楽しみいただけるアフタヌーンティーとしておすすめいたします。

Halloween Masquerade Afternoon Tea

期 間： 2025年9月1日（月）～10月31日（金）

レストラン： １.All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

２.Sky Gallery Lounge Levita（35F）

時 間： １.11：30A.M.～1：30P.M.

２.2：00P.M.～6：30P.M.

料 金： \7,500より ※2名さまからのご予約制（2時間制）

ご予約・お問合せ： TEL：03-3234-1136（10:00A.M.～7：00P.M.)

メニュー ：

スイーツプレート イメージ

スイーツプレート

・ドレスルージュ

・レモンパウンドキャンドル

・ポンヌフ

・パープルジュエリー

・フィグフィナンシェ ショコラハット

・ヘーゼルナッツとカシスのサンドウィッチ

・洋なしムース

セイボリープレート イメージ

セイボリープレート

・フォアグラフラン キャンドル仕立て

・シューサレ エクレール トリュフの香り

・ベルベット ローストビーフ

・フルムダンベール ジュエリーボックス

スコーン イメージ

スコーン

・かぼちゃクランベリー

・プレーン

（カシスとクランベリージャム/

マスカルポーネ）

◎ドリンクはロンネフェルトの紅茶やコーヒーなど各種からお楽しみいただけます。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※上記内容は、リリース時点（8月14日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。なお、本プランについては、使用食材の都合上、小麦、卵、乳は対応いたしかねますのでご了承ください。