【北海道安平町・岩見沢市】地域イベントで炭鉄港めしブースを出展します！

北海道

北海道空知総合振興局では、日本遺産「炭鉄港」とその食文化「炭鉄港めし」の認知度向上及びその魅力を生かした誘客促進に向け、安平町及び岩見沢市で開催されるイベントに、炭鉄港めしブースを出展します。

１.安平町・（一社）あびら観光協会主催「日本遺産「炭鉄港」記念イベント」内で「炭鉄港めしグルメキッチン」として出展

【日時】

令和7年9月6日（土）9:00～18:00

令和7年9月7日（日）9:00～16:00

【場所】

道の駅あびらD51ステーション（北海道安平町追分柏が丘49-1）

【出展者】

・おむすびころりん（石炭ザンギのおにぎり・北海道三笠市）

・ぷろぐれす（石炭ザンギ・北海道三笠市）

・アンテナショップPiPa（美唄焼き鳥、とりめし等・北海道美唄市）

・元祖美唄やきとり 福よし（美唄焼き鳥・北海道美唄市）

・小樽あんかけ焼そば親衛隊（小樽あんかけ焼そば・北海道小樽市）

※9月6日は炭鉄港ガイド付きミニツアーも開催します。詳細はこちら(https://3city.net/post/18452/)

２.岩見沢市主催「2025いわみざわ情熱フェスティバル」内で「炭鉄港めしフェスタ」として出展

【日時】

令和7年9月13日（土）10:00～18:00

令和7年9月14日（日）10:00～17:00

【場所】

駅東市民広場公園（北海道岩見沢市有明町南１番地）

【出展者】

・おむすびころりん（石炭ザンギのおにぎり・北海道三笠市）

・ぷろぐれす（石炭ザンギ、地層パウンドケーキ・北海道三笠市）

・海鮮居食屋 暖らん（ガンガン鍋、ホットレッグ、暖らん特製ザンギ・北海道赤平市）

・アンテナショップPiPa（石炭やきそば、とりめし等・北海道美唄市）

・元祖美唄やきとり 福よし（美唄焼き鳥・北海道美唄市）

・なかむらえぷろん俱楽部（中村のとりめし 角弁当、とりもつ、炊き込みセット・北海道美唄市）

・やきとりの一平本店（室蘭やきとり・北海道室蘭市）

・小樽あんかけ焼そば親衛隊（小樽あんかけ焼そば・北海道小樽市）

・炭鉱の記憶推進事業団（石炭にちなんだお菓子、炭鉄港グッズ、大人気！石炭すくい等・北海道岩見沢市）

※9月14日は炭鉄港ガイド付きミニツアーも開催します。詳細はこちら(https://3city.net/post/18513/)

詳細を見る :https://3city.net/post/18533/

【問い合わせ先】

北海道空知総合振興局地域創生部地域政策課地域資源活用推進室

TEL 0126-20-0034

（受付時間：平日8:45～17:30）