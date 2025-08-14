60代100人の本音が映す、再配達の実態と課題～頻度・不満・改善ポイントを年代別比較～（物流倉庫マッチングサイト″一括.jp″調べ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327387&id=bodyimage1】
オンラインショッピングの普及とともに、物流・配送サービスは私たちの日常生活の一部となっています。しかし、利用者の年代や暮らし方によって、受け取り方法の選び方や利便性の感じ方、さらには求める改善ポイントも大きく異なるのではないでしょうか。
そこで、物流倉庫・発送代行業者マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/distribution-center/ ）』は、60代の男女100名を対象にアンケート調査を実施。「再配達利用状況」「再配達依頼に対する負担感」「改善要望」などについてリアルな意見を収集しました。
本記事では、この調査から見えてきた利用者の意識やサービスへの要望を整理し、企業が配送サービスの質を高めるための示唆をお伝えします。物流業界やEC事業の関係者にとって、今後の戦略立案やサービス改善のヒントとなるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：時間と通知が決め手！再配達サービス次の一手
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327387&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」で、全体の62.0％（62人）を占め、過去3か月間に一度も再配達を依頼していない人が多数派となりました。
次いで多いのは「1回」で23.0％（23人）、この2つを合わせると全体の約85％が「0～1回」に収まっており、多くの人が再配達をほとんど利用していないことが分かります。
一方、「2～3回」は13.0％（13人）、「4～5回」は2.0％（2人）と、複数回再配達を依頼した人は少数派でした。
また、0回・1回の層が大半を占めることから、配送スケジュールや受け取り方法が比較的うまく機能していると考えられます。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327387&id=bodyimage3】
最も多かったのは「やや手間に感じる」で、全体の34.0％（34人）を占め、再配達依頼が多少煩わしいと感じる人が一定数存在することが分かります。
次いで「あまり手間ではない」が25.0％（25人）となり、手間と感じる割合よりもやや少ないものの、依頼に対して比較的肯定的な印象を持つ層も見られます。
「どちらともいえない」は15.0％（15人）で、明確な評価を持たない人も一定数存在します。
一方、「全く手間ではない」は14.0％（14人）、「非常に手間に感じる」は12.0％（12人）と、極端な評価は少数派にとどまり、再配達依頼の負担感は多くの場合、中間的な印象に収まっていることがうかがえます。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327387&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「配達時間帯の選択肢を増やしてほしい」で、全体の32.0％（32人）が回答しており、利用者の多くが時間帯指定の柔軟性向上を望んでいることが分かります。
