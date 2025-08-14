「童心が描く文化の絆、双都市が拓く未来」--2025年青少年国際創造芸術大展、大阪万博にて華やかに開幕
2025年7月29日、中日両国の青少年が共同で参加するテーマ絵画展「万博双都市・桜が描く白玉蘭」が、日本・大阪万博会場にて正式に開幕いたしました。
開幕式には、中国駐大阪総領事の薛剣（せつ けん）氏、大阪万博中国館館長の章書靖（しょう しょせい）氏、大阪市経済戦略局都市間交流担当課長の大野真史（おおの まさし）氏、大阪市上海事務所所長の的場正信（まとば まさのぶ）氏、大阪市経済戦略局都市間交流担当係長の矢野匡史（やの まさし）氏、万博館長連盟グローバル副会長の王慧（おう けい）氏、日中友好文化交流促進協会事務局副局長の王倹中（おう けんちゅう）氏、ならびに老鳳祥（ラオフォンシャン）や小蛍星グループ（シャオインシン・グループ）などの主催・協力団体の来賓が出席し、挨拶を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327226&id=bodyimage1】
中国駐大阪総領事・薛剣氏は挨拶の中で、「人文交流は文明間の隔たりを解消する鍵であり、心と心をつなぐ架け橋である」と述べました。絵画芸術を媒介とし、中日両国の青少年間の交流を深めることは、世代を超えた友好の基盤をより強固なものとするための重要な手段であると強調しました。また、今回小蛍星グループが主催する国際創造芸術展を契機に、絵筆を通して両都市への想いや理解を描き出すだけでなく、両国の青少年が互いに直接交流し、友情を育み、隣国の地を訪れ、文化の変遷を体感し、現地の人々の暮らしを自らの目で見つめることで、国民同士の相互理解と文化的な相互参照の促進につながることを期待する、と述べました。
子どもたちの絵画が人文交流の架け橋に
「2025青少年国際創造芸術大展」の重要な構成要素として、本展では上海と大阪の児童・生徒による38点のオリジナル作品を一堂に展示しています。作品は、青少年ならではの視点から、互いの都市文化、自然環境、無形文化遺産技術、そして未来への想像を表現しており、今回の大阪万博における人文部門の中でも、温かみと交流の意義に富んだ文化展示プロジェクトとして注目を集めています。なお、これらの作品は、吉本館および中国館にて6日間にわたり巡回展示される予定です。
開幕式では、主催団体を代表して、上海広播電視台小蛍星グループの総経理補佐・石景宇
（せき けいう）氏が挨拶に立ちました。氏は、「芸術教育は美的感性を育む実践であると同時に、国際理解を深めるための重要な手段でもあります」と述べました。また、小蛍星グループは長年にわたり、青少年による文化交流と公共芸術の普及に力を注いできたとしたうえで、今後は「芸術教育＋文化観光＋国際発信」の融合的な実践モデルをさらに推進し、世界に向けて中国青少年の声をより広く届けていく考えを示しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327226&id=bodyimage2】
青少年の視点で描く「双都市」、童心の言葉が文化をつなぐ
本展は、中日両国の青少年による都市への想像力と文化観察をテーマとし、上海と大阪という2つの都市に焦点を当てた作品を募集しました。出品作品は、両都市の象徴的建築、自然環境、伝統技術、そして未来のライフスタイルなどを題材に制作されており、子どもたちならではの豊かな色彩感覚と創造力によって、「双都市文化」への理解や感動が表現されています。たとえば、《足跡――桜と白玉蘭の対話》や《アトムの都市間招待》、そして《白玉蘭と桜の共咲き》といった作品は、都市と文化のつながりを童心の視点から詩的に描いています。
