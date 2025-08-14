特別展「兵庫工芸展 姫路展」を開催します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/323_1_5f0d84f901ac4821578813e796a241a7.jpg?v=202508140456 ]
展覧会の概要
昭和37年に設立された兵庫県工芸美術作家協会は、工芸美術の振興を通じて地域文化の発展に寄与し、工芸美術作家の育成と技術の向上、交流促進をはかることを目的に活動しています。主な事業は、例年神戸市で開催する「兵庫工芸展」で、その分野は陶芸、染織、ガラス、皮革、漆芸、人形などにおよび、会員の作品発表の場であるとともに公募展を併設して、今年で63回を迎えます。
姫路市での5回目となる巡回展を開催します。現在活躍される工芸作家の個性と感性あふれる作品約60点を鑑賞いただければ幸いです。
主な出品作品
兵庫県工芸美術作家協会会員大賞
陶芸・嶋本博文「黒釉帯条紋大皿」
神戸新聞社大賞
皮革・石田満美「月紅」
N氏賞
ガラス・上前功夫「border/ crescent 08」
姫路市書写の里・美術工芸館賞
染織・境朋子「坂の上の灯り」
公募大賞
染織・有田やえ「夜明け鳥」
会期中の関連イベント
ギャラリートーク
・内容 出品作家による展示解説会
・日時 令和7年9月6日（土曜日）午前11時から正午まで
・講師 清瀬光洋さん、境朋子さん、西島玲さん
・場所 展示会場
・定員 30人（当日先着順、1時間前から整理券配布）
・備考 入館料が必要です。
陶芸教室「絵付けを体験！」
・内容 お皿に絵付けをしてオリジナル作品を作ります。
・日時 令和7年9月14日（日曜日） 午後1時の部（午後1時から午後2時30分）
午後3時の部（午後3時から午後4時30分）
・講師 鍛治ゆう子さん(陶芸作家）
・参加費 2,000円
・定員 各回10人
・備考 9月2日(火曜日)までに応募申込フォーム(https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=event25)（希望時間帯を明記）、または往復はがきで申し込み。応募多数の時は抽選。
作品は後日引取りにお越しください。
陶芸教室「秋の葉皿をつくろう」
・内容 葉っぱの葉脈を使って皿を作ります。
・日時 令和7年9月28日（日曜日） 午後1時から午後3時まで
・講師 喜多千景さん(陶芸作家）
・参加費 3,000円
・定員 10人
・備考 9月16日(火曜日)までに応募申込フォーム(https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=event25)（希望時間帯を明記）、または往復はがきで申し込み。応募多数の時は抽選。
作品は後日引取りにお越しください。
皮革工芸教室「牛革の小銭入れを作ろう」
・内容 さまざまな絵刻印を組み合わせてオリジナルの小銭入れを作ります。
・日時 令和7年10月12日（日曜日） 午後1時の部（午後1時から午後2時30分）
午後3時の部（午後3時から午後4時30分）
・講師 石田満美さん(皮革作家）
・参加費 1,500円
・定員 各回8人
・備考 9月30日(火曜日)までに応募申込フォーム(https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=event25)（希望時間帯を明記）、または往復はがきで申し込み。応募多数の時は抽選。
染色教室「藍染のストールを作ろう」
・内容 おりがみ絞りでストールを藍色に染めます。
・日時 令和7年10月19日（日曜日） 午後1時から午後3時まで
・講師 中来田万里さん（染色作家）
・参加費 2,500円
・定員 15人（小学校4年生以上対象）
・備考 10月7日(火曜日)までに応募申込フォーム(https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=event25)（希望時間帯を明記）、または往復はがきで申し込み。応募多数の時は抽選。