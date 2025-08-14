8/30　BL業界交流会&セミナー「売れる実写BL」をつくるには？業界交流会を銀座にて開催！

株式会社サンディアス

株式会社サンディアス (本社：東京都渋谷区 代表取締役：井出洋、以下当社）は、8月30日（木）にBL業界交流会&セミナー「売れる実写BL」をつくるには？業界交流会を銀座にて開催します。

BLコンテンツ市場のさらなる活性化を目指し、実写BL制作、商業BLの編集にかかわる皆さまを対象とした「売れる実写BLの作り方セミナー」を銀座で開催します。

セミナーパートでは、2025年7月に開催した実写BL作品の総選挙「ちるちる映像大賞2025(https://www.chil-chil.net/compNewsDetail/k/video2025/)」の結果を発表をもとに作品と投票の分析し、売れるBLドラマ、BLについてお話いたします。

BLコンテンツ市場を牽引してきた「ちるちる」ならではの知見に触れていただいた後はフレンチレストランで業界の立食交流会で親睦を深めていただきます。

BLジャンルは、業界の交流の機会が限られておりますので、ぜひともご関心のあるかたはこの機会にぜひご参加ください！

今回のセミナー＆交流会の対象者は以下のような方々です

有料セミナー＆交流会「BLドラマヒットの定跡はこれ！ ～ちるちる映像大賞と実写BLファンの声が示す成功法則～」

- 実写BL制作に参入、または参入を考えている方- BL漫画、一般漫画編集部の方- 制作プロセスにおいて具体的なアドバイスが欲しい方

なぜあのBLドラマは視聴者を夢中にさせ、SNSで話題になるのか？

近年、BLドラマの人気が急上昇し、多様な作品が制作されています。しかし、ヒット作品と埋もれてしまう作品の違いは何でしょうか。

7月4日に発表された「ちるちる映像大賞」受賞作品のユーザー支持動向を分析し、視聴者に愛され続ける映像コンテンツの法則を探る特別セミナーです。

投票データとユーザーコメントを基に、なぜその作品がユーザーの心を掴んだのかを定量と定性の両面から解明。エモーションドリブンな知識をご提供します。

またセミナー終了後は、BLドラマ制作者、商業BL編集者の交流会を開催いたします。



本セミナーは二部制となっております。

第一部では、ちるちる映像大賞の投票者を年代や国別に分析し、無料ウェビナーではお伝えしきれなかった部分を深く掘り下げます。また、タイ・韓国など海外の実写BL作品とも比較し、海外BLとの違いやファンの熱狂ポイントについて解説します。

第二部では、実写BLファンが登壇し、「ファンが本当に求めているBLドラマ」「人に勧めずにいられないBLドラマ」について語ります。テキスト化することでかえって見えにくくなってしまうファンの気持ちをダイレクトにお感じいただければ幸いです。



制作者、脚本家、プロデューサーはもちろん、出版社、コンテンツマーケティングに携わる方にも必見の実践的ノウハウをお届けします！

セミナー終了後は、付近のレストランにて出席者同士の交流会を行います。

フリードリンク立食形式ですので、情報交換の場としてこの機会をぜひご活用ください。

過去セミナーの様子

今年1月の渋谷開催交流会の様子

<開催日時>

2025年8月28日(木) 14:45～20:00

<形式>

対面セミナー

<場所>

セミナー開催場所：

銀座ユニーク貸会議室7丁目店 N402

https://ginza-uni-ku.jp/room/n402/



交流会開催場所：

銀座Opuses（オウパセズ）

※セミナー会場から徒歩1分

https://restaurant.ikyu.com/111637

<スケジュール>

14:45～15:10 受付

15:10～16:05 セミナー 第一部「映像大賞が示す実写ドラマ熱狂ポイント」

16:05～17:45 セミナー 第二部「実写ファン熱弁！本当に求めるBLドラマとは」

18:00～20:00 交流会

<登壇者>

腐女子マーケティング研究所所長 井出洋

実写BL担当記者＋BLソムリエ 3名（予定）

<参加費>

おひとりさま

セミナー＋交流会

15,000円



セミナーのみ 6,000円

交流会のみ 12,000円

＜定員＞

40名

最低遂行人数30名

お申し込み: https://250828seminar.peatix.com/view

2025ちるちる映像大賞 トレンド部門2025ちるちる映像大賞 名作部門

この機会にぜひご参加いただき、「売れる実写BL」を創り上げるお手伝いをさせていただけますと幸いです。