【水戸ホーリーホック×Vポイント】8月16日・30日のホームゲームで、Vポイント限定オリジナルグッズと交換！
Vポイントを運営するCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）と株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：小島耕）は、2025年8月16日（土）および8月30日（土）の2日間、ケーズデンキスタジアム水戸で開催される水戸ホーリーホックホームゲームにて、Vポイントと水戸ホーリーホックのオリジナルグッズを交換できるイベントを実施いたします。
対象試合は、以下の2試合です。
・8月16日（土） 2025明治安田J2リーグ第26節 水戸ホーリーホック vs. ジュビロ磐田
・8月30日（土） 2025明治安田J2リーグ第28節 水戸ホーリーホック vs. レノファ山口FC
当日は、スタジアム内「Vポイントブース」にて、Vポイント500ptと引き換えに、水戸ホーリーホック公式の限定オリジナルグッズ『戦国制覇祈念！水戸ホーリーホック 武将カード』（3枚組）をプレゼントいたします。なお、グッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります。
さらに、8月16日（土）、30日（土）のホームゲームは、Vポイントアプリでのチェックインで付与されるVポイント数が増加するキャンペーンを実施します。これまでの「チェックインで1ポイント＋抽選で1名さまに3,100ポイント」から、キャンペーン期間中は「チェックインで10ポイント＋抽選で3名さまに3,100ポイントプレゼント」となり、より多くの方にVポイント獲得のチャンスが広がります。
現在J2リーグ首位を走る水戸ホーリーホック。この夏、Vポイントを活用してスタジアムだけで手に入る特別なグッズをゲットし、頂点を目指して戦うチームを共に後押ししましょう！
＜イベント概要＞
・開催日
2025年8月16日（土） 第26節「水戸ホーリーホック vs. ジュビロ磐田」
2025年8月30日（土） 第28節「水戸ホーリーホック vs. レノファ山口FC」
・時間：対象試合の場外イベント開始時刻より
・場所：ケーズデンキスタジアム水戸内「Vポイントブース」
・交換グッズ：「戦国制覇祈念！水戸ホーリーホック 武将カード」の3枚組
・必要ポイント：Vポイント500pt
・注意事項：
※数量限定・なくなり次第終了となります。
※カード対象選手は移籍等により変更となる場合があります。