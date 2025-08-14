ふるさと映画祭in尼崎の開催

８月17日(日)に、大庄北生涯学習プラザ３階ホールでふるさと映画祭実行委員会が主催するふるさと映画祭in尼崎が開催されます。

地方創生をテーマにオリジナル映画を上映し、映画と地方創生が連携するイベントふるさと映画祭が、初めて尼崎で開催されます。鹿児島県徳之島を舞台とした地方創生映画「クジラの島とくのしま」と「闘牛の島とくのしま」が上映されます。また、本市を舞台とした新作ふるさと映画「あまっこ」の制作始動を記念したトークイベントが開催されます。

1 開催概要

(１) 日時 令和７年８月17日（日）午後２時～午後４時30分

(２) 料金 １作品につき、前売券：1,000円、当日券：1,500円

中学生以下は入場無料（座席数に限り有）

映画「あまっこ」制作キックオフイベントのみ入場無料

(３) 会場 大庄北生涯学習プラザ ３階ホール

(４) 主催 ふるさと映画祭実行委員会

(５) 企画運営 モバコン株式会社、株式会社ふるさと物語

(６) 後援 総務省、観光庁、千代田区、一般社団法人ふるさと納税協会

(７) タイムスケジュール

午後２時00分：開場

映画「クジラの島 とくのしま」大橋孝史監督舞台挨拶

午後２時30分：上映開始

午後３時10分：映画「あまっこ」制作キックオフイベント

紀平萌絵（出演女優）、松岡ようじ（尼崎市議会議員）、米澤禎夫（株式会社東洋アド代表

取締役）、大橋孝史（監督）、他が登壇

映画「闘牛の島 とくのしま」大橋孝史監督舞台挨拶

午後３時50分：上映開始

(参考)

（１） 映画「あまっこ」出演者プロフィール

【紀平萌絵（きひら・もえ）】

・出身地：兵庫県西宮市、女優・モデル・ダンサー。

・テレビ出演、CM、舞台、ファッションショーなど幅広く活躍。

ライブ配信アプリSHOWROOM のタレント枠では年間1 位という人気で活動の幅を広げて

いる。フィギュアスケート選手・紀平梨花さんの実姉としても知られ、SNS等でも注目。

（２）上映作品について

徳之島３町（天城町、伊仙町、徳之島町）協力の元、全編徳之島にて撮影を実施しました。

「クジラの島とくのしま」

地方創生をテーマに全国各地の物産や観光地など、地域の魅力を交えながら短編映画を製作する

地方創生映画シリーズ。クジラを始めとする徳之島ならではの観光やグルメなどがたくさん登場。

「闘牛の島とくのしま」

「クジラの島とくのしま」に次ぎ徳之島映画第二弾となる本作は、各地で開催されている闘牛大会

の中で「最も熱い！」と言われている徳之島の闘牛を題材に撮影。