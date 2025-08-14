株式会社Shinkerと横浜ペイントが協力-外壁塗装でSEO対策を実施し、「検索順位上昇を実現」～地域に根差した外壁塗装で顧客満足度も向上

Shinker.Co.Ltd

株式会社Shinker（本社：静岡市／代表取締役：曽根田 光）は、横浜市を拠点に外壁塗装を手がける横浜ペイント株式会社と協力し、SEO（検索エンジン最適化）対策の支援を実施。

この取り組みにより、横浜ペイント公式サイトは関連する主要キーワードにおいて検索順位の大幅上昇を達成しました。

【株式会社ShinkerのSEO対策】

株式会社Shinkerは、ヒアリングから戦略構築、コンテンツ制作、内部・外部施策、効果分析までをワンストップで提供するSEO対策を展開しています。

そんな成果主義のSEO対策サービスに関する情報を簡単にまとめます。

＜特徴＞

・コンテンツSEO：キーワード選定、競合分析、記事制作を通じてユーザーに響く情報を発信。

・内部対策：サイト構造の最適化、ページ高速化、SSL化など、検索エンジンが好む環境を整備。

・外部対策：被リンク獲得やSNSとの連携による信頼性向上を図る。

データ分析を得意とし、Web解析士などの専門資格保有者による施策設計を強みにしています。

Google Partner認定企業として、SEOだけでなく広告（Google広告、YouTube広告）、LP制作、SNS運用、MEO対策などのWeb施策を一貫して対応可能です。

・料金体系

月額10万円～(税抜）

契約期間は6か月から

中小企業や地方企業でも導入しやすい設定となっています。

・対応エリア

静岡県内は対面対応可能で、全国についてはオンラインでの対応に対応しています。

【横浜ペイントについて】

横浜ペイント公式HPより

株式会社E-style（横浜ペイント）は、神奈川県横浜市を拠点に外壁塗装・屋根塗装・防水工事を中心とした建築リフォーム事業を展開しています。

創業以来、「地域に根差した安心施工」を理念に掲げ、戸建住宅から集合住宅、商業施設まで幅広い建物に対応。高品質な塗料と確かな施工技術に加え、施工後のアフターフォローにも力を入れ、地域住民から厚い信頼を得ています。

また、施工前の現地調査から見積り、完成後の定期点検まで一貫対応することで、長期的な建物保護と顧客満足度の向上を実現しています。

(横浜ペイント公式HP：https://yokohamapaint.com/corporate/ )

近年、集客経路の多様化と競合他社のオンライン施策強化により、ウェブからの新規顧客獲得が課題になったところで、Web広告運用・SEO対策・SNS運用などデジタル集客全般に強みを持つ株式会社Shinkerが支援を開始。中長期的な検索順位向上とCV（コンバージョン）改善を目指し、サイト構造からコンテンツ設計まで総合的に見直しました。

【株式会社Shinkerとは？】

(会社HP：https://shinker.co.jp/ )

設立：2022年10月3日、静岡県静岡市に創業。現在は静岡本社をはじめ、藤枝・浜松・山梨・東京にも拠点を展開しています。

資本金：9,990,000円／従業員：約23名（アルバイト・インターン含）

理念

Thinker（考え続ける）

Evolution（進化し続ける）

Sinker（変化し続ける）

True Value（真価を届ける）



を合言葉に、テストと改善を繰り返しながら、地方発の価値を創出していく企業です。

【お問い合わせ】

株式会社Shinkerは、SNSを通じたブランディングや集客を通じて、企業の成長をサポートし続けます。 SEO対策だけでなく、デジタルマーケティング全般に関する詳細やお申し込みについては、以下の連絡先までお問い合わせください。

メールアドレス: info@shinker.co.jp

ウェブサイト: https://shinker.co.jp/

株式会社Shinkerでは、Webマーケティングを通じて、企業や団体のブランディング・集客を支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。