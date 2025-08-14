ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 まろやかさを増す“秋の抹茶”と可憐なピンク見た目も味わいもときめく、大人可愛いスイーツ＆ランチブッフェ

ANAクラウンプラザホテル千歳

ANAクラウンプラザホテル千歳(千歳市北栄2-2-1、総支配人：白木優至)1階オールデイダイニング 「ハスカップ ザ・ガーデン」では、2025年9月1日(月)～10月13日(月)までの期間、「スイーツ＆ランチブッフェ 抹茶とピンク」を開催。料金は、大人\3,200、小学生\1,600、幼児（3歳以上の未就学児）\600で、午前11時30分より午後2時30分まで実施いたします。

https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/offers-restaurants/sweetslunchbuffet202509-10/

新茶の時期を経て熟成された抹茶は、秋になるとまろやかな味わいに変化し、甘みと旨みが一層引き立ちます。今回のブッフェでは、まさに旬を迎える抹茶をふんだんに用い、香り豊かな抹茶と可憐なピンクの彩りが並ぶスイーツ＆ランチをご用意しました。

スイーツには、抹茶と濃厚なクリームチーズを贅沢に合わせた「抹茶のチーズケーキ」、フランスの銘菓オペラを抹茶とゆずの皮で和風にアレンジした「抹茶のオペラ ゆず風味」、紫蘇を練り込んだ香り豊かなフランボワーズムースに抹茶のシャンティクリームを重ねた愛らしい「フランボワーズムースと抹茶のクリームのミニパフェ しそ風味」など、多彩なメニューが揃います。

お料理には、ハスカップ ザ・ガーデン料理長 山本 昭典（やまもと あきのり）が、抹茶を取り入れてアレンジした世界各国のメニューをご用意。オープンキッチンからは、揚げたての天ぷらを抹茶塩で味わった後、出汁を注いで「だし茶漬け」としても楽しめる一品が登場します。さらに、抹茶とチーズを組み合わせ、青のりで香りのアクセントを添えた「抹茶チーズと青のりのカルボナーラ」など、和洋多彩な味わいをお楽しみいただけます。

ペストリー・シェフの内藤 隆（ないとう たかし）は、「抹茶は、ほんのりとした苦味と香りが魅力で、季節の食材や色彩との組み合わせによって、さまざまな表情を見せてくれます。今回は可憐なピンクの彩りを合わせ、見た瞬間に心が弾むようなスイーツに仕上げました」と語ります。

まろやかさを増す“秋の抹茶”と華やかなピンクが奏でる香りと彩りのハーモニーを、ぜひこの機会にご堪能ください。

スイーツ＆ランチブッフェ 抹茶とピンク

場所： ANAクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン

期間： 2025 年 9 月 1 日～10 月 13 日

時間： 11:30a.m.～2:30ｐ.ｍ.

料金： 大人\3,200、小学生 \1,600、幼児（3歳以上の未就学児） \600 ※税金・サービス料込

■スイーツメニュー

抹茶のオペラ ゆず風味／チョコレートコーン 抹茶のカスタードクリームと季節のフルーツ／

抹茶のブラマンジェヨーグルトとピンクエルダーフラワージュレ／

抹茶のブラマンジェヨーグルトとグレープフルーツルビージュレ／

抹茶のショートケーキ／フランボワーズムースと抹茶のクリームのミニパフェ しそ風味／

抹茶のティラミス／抹茶のチーズケーキ／抹茶のムース 大福仕立て／黒豆抹茶のロールケーキ／

抹茶のカスタードクリームと季節のフルーツのミニクレープ／タルトセゾン／マドレーヌ／

フィナンシェ など

■山本シェフのこだわりメニュー

小海老とプティポワのフラン／ワカモレの生春巻きサラダ／クリームチーズと抹茶のパンペルドュ／

抹茶チーズと青のりのカルボナーラ／ポークフィレ肉のペルシャード／天麩羅＆だし茶漬け／

茶そば など

※記載内容は、予告なく変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。

ご予約・お問い合わせ1F オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン Tel 0123-40-2072（直通）

営業時間 朝食5:30a.m.～9:30a.m. ランチ11:30a.m.～2:30p.m. ディナー 5:30p.m.～9:30p.m.

ホテルウェブサイトはこちら(https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/offers-restaurants/sweetslunchbuffet202509-10/)

ANAクラウンプラザホテル千歳

ペストリー・シェフ

内藤 隆 （ないとう たかし）

1973年生まれ。高校卒業後、株式会社ロイヤルホテルに入社。

製パンやフレンチレストランの調理部門、製菓部門で研鑽を積む。

2006年に、東京のパティスリー・サダハル・アオキで勤務後、渡仏し、4年間フランスのレストランや菓子店で腕を磨く。

2011年に帰国後、京阪神のホテルや洋菓子店などで経験を積み、

2021年ANAクラウンプラザホテル大阪にペストリー・スーシェフとして入社。2022年にはペストリー・シェフに就任し、チームを統括。

2023年12月に、大阪より北海道・千歳に移り、ANAクラウンプラザホテル

千歳初のペストリー・シェフを務める。

ANAクラウンプラザホテル千歳

ハスカップ ザ・ガーデン 料理長

山本 昭典（やまもと あきのり）

1973年生まれ。調理専門学校卒業後、株式会社ホテル日航千歳

（現： ホテルグランテラス千歳）に入社。宴会洋食の調理部門で研鑽を積む。

1998年に、ロイトン札幌（現：グランドメルキュール札幌大通公園）に宴会洋食調理部門に配属後、鉄板焼レストランのスーシェフやカフェのシェフを務める。

その後、札幌近郊のホテルや道外のリゾートホテルで経験を積み、2022年にANAクラウンプラザホテル千歳にハスカップ ザ・ガーデン副料理長として入社。2023年4月より、ハスカップ ザ・ガーデン料理長に就任。

ANAクラウンプラザホテル千歳について：

「人と出逢い 自然と出逢い 味と出逢う すべて、千歳で。」北の玄関口・新千歳空港から至近距離に位置する本格派シティ&エアポートホテル。館内には438の客室のほか、特色豊かで北海道を体感できるレストラン・バーがあります。

クラウンプラザホテルならではのおもてなしで、観光にもビジネスにもアクティブに満喫していただけます。

URL：https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイト https://www.crowneplaza.com ,その他SNSサイト https://www.facebook.com/Crowne.Plaza https://www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298 (https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels