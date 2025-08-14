NEW DX DRIVER 発売のお知らせ

株式会社フォーティーン

飛距離に必要不可欠な要素はヘッドスピードをアップすること。

その物理的優位性を最大限に活かすために、フォーティーンのドライバーは軽量ヘッドにこだわり、とことん唯一無二の飛距離性能を追求してきました。

「NEW DX DRIVER」は、フォーティーンがこれまで培ってきたノウハウをつぎ込んだ4つの軽量ヘッドで、アマチュアゴルファーの最大飛距離を実現します。

素材／フェース、ボディ：HST160C

クラウン：カーボン

シャフト（標準長さ）／ FT-dM（45.75 インチ）、FT-dG（45.25 インチ）

価格／ 110,000 円（税込）～ ※カスタムシャフトでアップチャージあり

※別売りウェイト／1,100 円（税込）

専用ヘッドカバー・トルクレンチ・レンチケース付属



MADE IN JAPAN

詳細を見る :https://www.fourteen.jp/products/club/driver/

軽さは重さを凌駕する。

全てのゴルファーにベストなドライバーで最大飛距離を実現する、4つの軽量ヘッド。

フォーティーンの伝統ハイバックドライバー最もオーソドックスなDXのコアモデル新たなフォーティーン＝やさしさのMAXつかまるロースピンヘッド

DRIVERS FIT TO ALL GOLFERS

直営施設「14field」やイベントで多くのフィッティングを積み重ねてきて、ゴルファーのスイングタイプの傾向が4 つに分類できることに着目。一人ひとりのスイングタイプにマッチできる形状、重心スペックを追求しました。

全てのゴルファーの飛距離を最大限に引き出せるオールターゲットフィッティングドライバーの完成です。

SPEC

MoreGet Longest Drive.

Performance

DX-001

フォーティーンの伝統ハイバックドライバー

ターゲットプレイヤー

【スイング傾向】

インサイド × アッパー

【弾道傾向】

弾道が低めでスピン量が少ない方

【標準装着ウェイト】

14g

DX-001の詳細についてはこちらから :https://www.fourteen.jp/products/club/driver/detail.php?id=375

DX-002

最もオーソドックスなDXのコアモデル

ターゲットプレイヤー

【スイング傾向】

イントゥイン×レベルダウン

【弾道傾向】

比較的安定したスイング軌道で

ドロー・フェードを打ち分けている方

【標準装着ウェイト】

フェース：4g バック：12g

DX-002の詳細についてはこちらから :https://www.fourteen.jp/products/club/driver/detail.php?id=376

DX-003

新たなフォーティーン＝やさしさのMAX

ターゲットプレイヤー

【スイング傾向】

アウトサイドイン×ダウン

【弾道傾向】

フェード～スライス傾向が強い方

【標準装着ウェイト】

トゥ：2g ヒール：6g

DX-003の詳細についてはこちらから :https://www.fourteen.jp/products/club/driver/detail.php?id=377

DX-004

つかまるロースピンヘッド

ターゲットプレイヤー

【スイング傾向】

アウトサイドイン×アッパー

【弾道傾向】

弾道が高くスピン量も多い方

【標準装着ウェイト】

4g

DX-004の詳細についてはこちらから :https://www.fourteen.jp/products/club/driver/detail.php?id=378

SHAFT

2つのしなり特性・3タイプの重量で

スイングタイプや体力に応じた振りやすさ&当てやすさを

提案できるオリジナルシャフト

FT-dM

●癖のない中元調子系

●三菱ケミカル株式会社との共同開発

手元にややしなり感を感じて切り返しをスムーズにさせる。

中間剛性を上げ、先端も動かせ過ぎず安定したインパクトをサポートするシャフト。



SPEC（モデル：重量（カット前）／トルク／フレックス）

4dM：45.5g ／ 5.2 ／ワンフレックス

5dM：55g ／ 4.4 ／ワンフレックス

6dM：65g ／ 4.0 ／ワンフレックス



※標準クラブ長は45.75インチ ※スペックは計算値です

FT-dG

●スピード感ある先中調子系

●株式会社グラファイトデザインとの共同開発

手元をややしっかりめに設計して、カット軌道のプレーヤーが切り返ししやすい。

全域に適度な硬さを持たせながら、中間から先端までをしなりを持たせてボールをとらえるシャフト。



SPEC（モデル：重量（カット前）／トルク／フレックス）

4dG：48g ／ 5.3 ／ワンフレックス

5dG：57g ／ 4.8 ／ワンフレックス

6dG：67g ／ 4.0 ／ワンフレックス



※標準クラブ長は45.25インチ ※スペックは計算値です

SLEEVE

4つのスリーブで広がる、さらなるカスタマイズ

「DX」シリーズの2 つのオリジナルシャフトは、各3タイプの重量ラインナップに対して、ロフト違いの4 つスリーブに対応。

ベストなロフト角のフィッティングにより打ち出し角やスピン量、ボールのつかまり具合など一人ひとりのゴルファーにベストな調整を可能とします。

標準スリーブは9.5°から11.5°のロフトに調整が可能。 例えば±2°のカスタムスリーブを装着した場合には8.5°～12.5°のロフトに調整が可能となります。

WEIGHT

ウェイト交換でバランスの調整が可能

1g～16gまでのネジ調整が可能

「DX」シリーズドライバーは、ウェイトポートに1g～16gまでのウェイトを装着可能。

標準装着のウェイトから交換する事で、バランス・性能の微調整を行う事ができます。



*約1.7gごとに1ポイントのバランス変化となります。

SOUND

良質な打感・打音の妥協なき追求



NEW「DX」ドライバーの4モデルはカーボンコンポジット構造により、狙った機能を実現する重心設計が施されています。

モデルによって異なるウェイト配置が要求される中で、とにかく難易度を極めたのが打感・打音。

構造上、高音すぎる打音だったファーストサンプルから幾度にわたるヘッド剛性テストを繰り返す月日が余儀なくされた結果、テストを担当した全てのゴルファーが良質と感じる最高の打感・打音を実現できました。

標準グリップ付属品NEW FXの詳細はこちら :https://fourteenmagazine.jp/article/detail/?id=338

FOURTEENを、もっと身近に。

フォーティーンのOfficial Youtube Channel - 14TUBEでは、新作クラブやアクセサリーの開発秘話をはじめ、フォーティーンのブランドヒストリー、ご愛顧くださる著名人の方々とのコラボレーション動画を、毎週 火曜、金曜日に配信。

フォーティーンをもっと楽しみ、もっと知り、もっと身近に。

FOURTEEN TUBEについて :https://www.youtube.com/@FOURTEENCOLTD

14Field高崎の予約はこちら :https://select-type.com/p/14field-takasaki/14Field横浜の予約はこちら :https://select-type.com/s/fourteen-yokohama

その他、全国のお取り扱い店舗でフィッティングができます！

*店舗でのフィッティングは9月5日よりスタートとなります。

フォーティーンHP :https://www.fourteen.jp/

【会社概要】

会 社 名：株式会社フォーティーン

本 社：〒370-2123 群馬県高崎市吉井町神保722

代 表 者：代表取締役 桐谷 一郎

Ｈ Ｐ：https://www.fourteen.co.jp/

Ｔ Ｅ Ｌ：代表：027-387-8714

資 本 金：10,000,000 円

設 立 日：1981年10月14日

従 業 員 数：49名

事 業 内 容：オリジナルゴルフクラブ製造・販売 ゴルフクラブ設計