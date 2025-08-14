ユカリアとの戦略的業務提携に基づく共同事業、医療法人穂仁会の採用業務改革プロジェクト開始に関するお知らせ

株式会社ツナググループ・ホールディングス

株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区 代表取締役社長 米田 光宏、以下「ツナググループ」）と株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生、以下「ユカリア」）は、2025年７月15日付「株式会社ユカリアとの業務提携に関するお知らせ」にて記載した戦略的業務提携契約に基づく共同事業の第一弾として、ユカリアの提携医療法人である医療法人穂仁会（所在地：大阪府泉大津市、理事長：原 眞理子）が運営する原病院（大阪府泉大津市）、聖祐病院（大阪府泉北群忠岡町）、介護老人保健施設アザリア（大阪府泉大津市）の３施設において、８月１日付で採用業務改革プロジェクト（以下「本プロジェクト」）を開始しましたので、現在までの進捗をご報告いたします。

１．本件の概要

本プロジェクトは、慢性的な人員不足と採用難という医療・介護業界における社会課題の解決を目指すものであります。ツナググループとユカリアは共同で、医療法人穂仁会が抱える「急ぎの人員確保」という課題を解決するため、採用アセスメントからRPO（Recruitment Process Outsourcing：採用業務代行）、PMO（Project Management Office：戦略推進支援）までを包括的に支援します。

２．対象医療法人における課題

本プロジェクトの対象となった医療法人穂仁会では、限られた人員体制で採用活動を行う中で、以下の課題がありました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/416_1_fcb8689c76214e4b7ffa2a90f4ddc88f.jpg?v=202508140427 ]

３．取り組みの概要

これらの課題は、多くの病院・介護施設に共通して見られます。本プロジェクトでは、RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを主軸とし、人事課題解決に向けたソリューションを提供しているツナググループと医療機関に対する採用支援実績のあるユカリアとがそれぞれの専門性を持ち寄ることで、それらの課題を解決し、病院・介護施設の現場の負担軽減、採用成果の最大化を目指してまいります。

４．今後のスケジュール及び展望

ツナググループとユカリアは、本プロジェクトを起点として、今後も病院・介護施設が抱える人材不足に対し、持続可能かつ実効性のある支援スキームの構築を目指してまいります。これにより医療従事者、介護従事者の一人ひとりが安心して長く働ける環境づくり、ひいては地域の医療・介護サービス全体の質向上に資する社会的インパクトの創出を目指してまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/416_2_d99c6c52bd654726f7583a9183d32974.jpg?v=202508140427 ]

５．今後の見通し

本プロジェクト始動による当期連結業績への影響は現時点では軽微であると見込んでおります。また、本プロジェクトにつきましては今後も継続して進捗をご報告してまいります。

【ユカリアについて】

社 名：株式会社ユカリア（東証グロース 証券コード：286A）

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング19階

代表者：代表取締役社長 三沢 英生

事業内容：医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

URL：https://eucalia.jp/



ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点の-VBHC-の追求４.地域包括モデル５.現場に適した DX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給GAP解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。