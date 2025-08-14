30周年を迎えた『eFootball(TM)』で大型アップデートを実施！夏の移籍市場を反映した最新データや新要素の追加などさらに進化した『eFootball(TM)』を体感しよう！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、基本プレー無料で家庭用、PC、モバイルで配信中の『eFootball(TM)』で、移籍市場など最新データを反映し、新要素を実装する大型アップデートを本日8月14日（木）に実施したことをお知らせします。

本アップデートにより、欧州サッカーリーグなど夏の移籍市場を反映した新シーズンがスタートしました。

新シーズン開幕を記念して、ゲーム内で豪華報酬が手に入るキャンペーンを開催中です。ログインするだけで、選手獲得や育成に必要なアイテムが獲得できます。さらに、これから『eFootball(TM)』を始める方に向けて、チュートリアルをクリアすることでリオネル メッシ選手を無料でプレゼントします。

また、スタジアムを自分好みにカスタマイズできる機能や、プレーヤーの戦術の幅を広げる新たな監督の能力「リンクアップ」などの新要素も加わり、より遊びの幅が広がりました。

この機会に『eFootball(TM)』を始める方にもおすすめな、リオネル メッシ選手とラミネ ヤマル選手のアンバサダーエディション/パックなども新たに登場！

欧州サッカーの開幕の熱をぜひ、30周年を迎え、さらに進化した『eFootball(TM)』でもお楽しみください。

■新情報などを伝える番組「eFootball(TM) CONNECT」をYouTubeで公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pVYsfrQfWBU ]

新シーズン開幕を記念したスタートアップキャンペーンを開催中！ 新要素「キャンペーンハブ」で豪華アイテムを獲得しよう！

新シーズンの開幕を記念して、ゲーム内でスタートアップキャンペーンを開催中です。

ログインするだけで、選手獲得や育成に必要なアイテムが手に入るほか、新たに追加された新機能「リンクアップ」の能力を持つ監督や選手も獲得できます。

開催期間：2025年8月14日(木) ～ 9月4日(木)

◇進化したマッチパス「キャンペーンハブ」

キャンペーン期間中、試合を行い条件を達成すると、強力な選手が獲得可能な抽選契約権やeFootball(TM)コイン、育成アイテム、経験値、GP、スタジアムカスタマイズに必要なアイテム、プロフィールバナーなどが獲得できます。

その他にも、新機能の「リンクアップ」を持つ監督として、マンチェスター・ユナイテッドのルベン アモリム監督や、スキル発動の条件を満たす選手が獲得可能です。

◇スペシャルログインボーナス

期間中にログインするだけで最大で、選手獲得に必要な、eFootball(TM)コインや、育成アイテム、経験値、GPなどがもらえます。

◇キャンペーンアチーブメント

期間中にアチーブメントを達成すると最大で、育成アイテム、経験値、GP、スタジアムオブジェクトなどがもらえます。

◇ツアーイベント

期間中にツアーイベントをクリアすると最大で、強力な現役選手を選択して獲得できる★5指名契約権や、育成アイテム、経験値、GP、スタジアムオブジェクトなどがもらえます。

新たにスタジアムのカスタマイズ機能が実装！あなただけのこだわりのホームスタジアムを完成させよう

スタジアムを自分好みにカスタマイズできる機能を新たに追加しました。

スタジアムカラーや、コレオグラフィー、オブジェクトなど様々なアイテムを組み合わせることで、あなただけの特別なホームスタジアムを作成することができます。

監督の新機能「リンクアップ」 戦術の幅を広げて多彩な攻撃を仕掛けよう！

「リンクアップ」は、条件を満たすことで複数の選手が特別なコンビネーションプレーを行ったり、特定のプレー時に能力が向上する新機能です。「センターピース」と「キーマン」と呼ばれる2人の選手が、それぞれ指定のポジションで、特定のプレイスタイルを所持している場合に「リンクアップ」の能力が発動します。

「リンクアップ」を活用し戦術の幅を広げ、多彩な攻撃を仕掛けよう！

「リンクアップ」を持つジョゼ モウリーニョ監督のエディション/セットも登場！

2009‐2010シーズンにFCインテルナツィオナーレ ミラノを３冠に導いた名将「ジョゼ モウリーニョ監督」が登場！リンクアップ「ダイアゴナルロングパスA」を所持しています。

この「リンクアップ」は、「センターピースの選手」が中盤でボールをキープしている際に、「キーマンの選手」が積極的にラインの裏を狙う動きを行います。「リンクアップ」が発動すると、「センターピースの選手」が供給するパスの質と、「キーマンの選手」のトラップ精度が向上します。

エディション/セットとは別に、8月15日(金)より開催される「Epic & Show Time: Diagonal Long Pass A」には、ジョゼ モウリーニョ監督の「リンクアップ」発動条件を満たす、ヴェスリー スナイデル選手とサミュエル エトー選手がEpicとして登場しています。

新たな「リンクアップ」を活用して、スカッドを強化しましょう。

これから『eFootball(TM)』を始める方におすすめ！ リオネル メッシ選手とラミネ ヤマル選手のアンバサダーエディション/パックが登場

アップデートにより『eFootball(TM)』がさらに直感的に遊びやすく進化！

★スピード表現の強化

ドリブル時に、トップスピードに達するまでの時間を現実の選手のスピード感に近づけることで、現実的で緩急のある駆け引きが出来るようになりました。

★守備操作の向上

新たなスライディングタックルのモーションを追加することで、守備から攻撃の切り替わりがさらにスピーディーになり、ダイナミックな試合展開が可能になりました。

★モバイル版でセットプレーの操作が向上

セットプレー時に、ボールの高さやカーブのかけ具合などをより細かく調整できるようになり、守備時はゴールキーパーの位置を微調整することが可能になりました。

★モバイル版でキックキャンセル機能が追加

意図しないキックを入力してしまった際に、キックをキャンセルできる操作を追加しました。

eFootball(TM)

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。世界累計ダウンロード数は8億5000万を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、今年で30周年を迎えます。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。

“自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大３vs３の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

公式Xアカウント： @we_konami

タイトル情報

