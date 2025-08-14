UltraSuperNew Kura & アーティストデュオ「Motherlode」は、AIを脅威ではなく、遊び心あふれる創造のパートナーとして捉えます。

UltrasuperNew株式会社

UltraSuperNew Kuraでは、AI EXPERIMENTS（AI、実験。）を開催します。

機械の論理と人間の不条理が、正面衝突する世界へようこそ。

本展「AI EXPERIMENTS」では、アーティストデュオ「Motherlode」が、人工知能（AI）を脅威ではなく、遊び心と創造性に満ちた協働者として紹介します。終末的な未来像や生産性への過剰な期待を超えて、AIがいかに思考や創造、そして想像の可能性を広げてくれるかを探ります。

本展は、観客にユニークで想像力をかき立てる問いを投げかけます。

「もし人間がムササビのように、空を自由に滑空できるよう進化していたら？」



「AIが描く“22世紀の怠け者”の姿とは？」

「三角関係がもしトースター同士だったら、AIは倫理を理解できるのか？」

3Dプリンターで作られた空想の身体や、もう一つの可能性としての歴史。少し不思議なデータの肖像や、体験しながら楽しめるメタファー装置などが展示されます。こうした作品を通して、人間の予測できない発想と、AIの論理的な考え方がぶつかり合い、混ざり合う「実験の場」が広がります。





そこに現れるのは、ユーモアがありながら、ときに不思議で少し不安になるような、そして常に創造的な空間です。

AIという知性が、私たち人間の本質をどう映し出し、ときに歪めて見せるのかを体験できます。





これは、AIが「人間の仕事をどう置き換えるか」を問う展示ではありません。

AIが「私たちに何を想像させてくれるのか」を探る展示です。



アーティスト・バイオ

Motherlode（マザーロード）は、東京とソウルを拠点に活動するアーティストデュオ、ダイアナ・ガネアとヨスプ・キムによる共同プロジェクトです。アート、テクノロジー、そしてスペキュラティヴ・デザインの交差点で、物語性とユーモアに満ちた作品を展開しています。



ダイアナ・ガネアは、アートディレクションとコンセプト構築を通じて、強い物語性とビジュアルの一貫性を作品にもたらします。

ヨスプ・キムは、モーショングラフィックスに基づく高度な技術と、独自のユーモア感覚を融合させ、予測不能でエネルギーあふれるアプローチを生み出します。

彼らの実践は「矛盾の遊び場」。鋭いアイデアと視覚的ウィット、新しいツールと人間的な問いを掛け合わせ、ユニークな表現を追求しています。

Motherlodeの作品は、人間とAIの関係性に新たな視点を投げかけます。AIによって進化した架空の身体、倫理をテーマにした比喩的なゲームなどを通じて、創造性、アイデンティティ、そして作者性（オーサーシップ）の意味を再考する機会をつくり出します。





AI EXPERIMENTS

会期：2025年9月06日（金）～ 9月19日（金）

開館時間：ご来場は予約制となっております。事前のご予約をお願いいたします。

オープニングレセプション：9月05日（金）18:00～21:00

休館日：日曜・月曜

場所：UltraSuperNew KURA（150-0011 東京都渋谷区東2-6-18エポック）

入場料：無料

ウェブサイト：https://kura.ultrasupernew.com/(https://kura.ultrasupernew.com/)





UltraSuperNewとは

UltraSuperNewは、日本とアジアの若者文化の発信地であり、多くの日本ブランドやグローバルトレンドが生まれた原宿で誕生しました。2016年にシンガポール、2020年にはコロンボにオフィスを開設したほか、近年はアムステルダムにも進出し、アジアを超えた世界展開への第一歩を踏み出しました。





UltraSuperNewのミッションは、ミレニアル世代とZ世代の声を代弁し、クリエイティブな作品やギャラリーを通してローカルクリエイティブコミュニティをサポートすること。そして、アジアを代表するインディペンデントクリエイティブエージェンシーネットワークの確立です。クライアントやオーディエンス、そしてUltraSuperNewスタッフにとって心に残り、引き込まれるような仕事を生み出し、常に限界を超えて挑戦を続けています。





UltraSuperNew KURA（https://kura.ultrasupernew.com/(https://kura.ultrasupernew.com/) ）では、アジアのクリエイターがその作品を披露する場を提供し、発表の機会をサポートしています。





