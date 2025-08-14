HR Path、オーストラリアのRKM Consultingを戦略的に買収し、グローバル展開を強化





パリ, 2025年8月14日 /PRNewswire/ -- HR Pathは、人事コンサルティングおよびHRISソリューションにおけるグローバルリーダーとして、オーストラリアを拠点とし、SAP SuccessFactorsに強みを持つHRISシステムの助言および導入に特化した企業であるRKM Consultingを戦略的に買収したことを発表しました。

HR Pathは、28か国に展開し、2,500人以上の専門家を擁する企業として、人事の複雑な課題に取り組むビジネスの信頼できるパートナーです。HR Pathは、アドバイザリー、実行、および運用サービスを専門とし、効率を向上させ成長を促進するために設計された最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社はHRを世界的に変革するという使命を堅持しています。

2000年に設立されたRKM Consultingは、顧客重視の人事テクノロジーソリューションを提供する企業として高い評価を築いています。RKMは、人事テクノロジーソリューションを確実に成功へ導くことを目的に、人事部門の顧客コミュニティとの協業に重点を置いて設立されました。RKM Consultingは、人事テクノロジーサービス事業において、クライアントとの協働により人事情報システム（以下「HRIS」）ソリューションを提供し、その選定、導入、提供、さらに日常的な運用環境におけるサポートまでを専門としています。

今回の買収は、HR Pathにとって人事業界におけるリーダーとしての地位を確固たるものにし、オーストラリアおよびニュージーランド市場での事業展開を拡大する重要な節目となります。RKM Consultingが特にSAP SuccessFactorsに注力したHRISテクノロジー分野での専門性は、HR Pathがすでに確立しているSAP HCM市場での地位をさらに強化し、戦略的人事ソリューションを通じて組織の成長と卓越性を推進するという同社の取り組みを一層後押しするものです。HR Pathは2019年にDDGを買収して以来、オーストラリアで事業を展開しており、2024年のオーストラリア支社開設は同地域への新たなコミットメントを示すものとなりました。RKM ConsultingのHRISテクノロジーにおける顧客中心の姿勢は、戦略的人事ソリューションを通じて組織の成長と卓越性を推進するというHR Pathのビジョンと完全に合致しています。

「RKM ConsultingをHR Pathファミリーに迎え入れることを大変嬉しく思います。今回の買収は、当社のオーストラリアおよびニュージーランドにおける成長の歩みにおいて重要な節目となります。」と、HR Path ANZのマネージングディレクターであるSuraj K. K.氏は述べています。

「この新たな章の始まりに胸を躍らせています。」と、RKM ConsultingのマネージングディレクターであるRob Makinson氏は述べています。「この一歩は、当社のチームやクライアントにとって刺激的な新たな機会をもたらすとともに、今後の成長と成功に向けた基盤を提供するものです。当社は、HR Pathのもとで新たな可能性を探求しながら、オーストラリアの人事ビジネスコミュニティにおいて卓越した顧客サービスを提供し続けるというコミットメントを維持していきます。」

