TOUR RECORD、クロコダイルレザーの靴試着マットを導入 ～靴選びを、記憶に残るひとときへ～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟） が展開する高級レザーブランド「TOUR RECORD（トゥール レコード）」は、店舗での靴試着体験をさらに上質にするため、国内の革職人の手によって、クロコダイルレザー製の試着マットを製作していただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327377&id=bodyimage1】
右上にはエンボス加工で会社ロゴを刻印。素材選びから仕上げまで細部にこだわり抜いた、特別仕様のマットです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327377&id=bodyimage2】
通常の靴試着では床や簡易マットを使用することが一般的ですが、TOUR RECORDでは「靴を選ぶひとときも、記憶に残る旅のような体験に」という想いのもと、この特別なマットを採用しました。お客様は、このマットの上で試着することで、足元からブランドの世界観を体感できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327377&id=bodyimage3】
TOUR RECORDが手がける靴は、厳選された上質なレザーと熟練職人の技術によって、一足ずつ丁寧に仕立てられています。デザイン性と履き心地の両立を追求し、旅先でも日常でも長く愛用いただける耐久性を備えています。試着マットとともに、靴を手に取る瞬間から履き心地を確かめるひとときまで、ブランドの想いを感じていただけます。
今後もTOUR RECORDは、商品だけでなく、接客・空間・体験のすべてにおいて「本当に良いモノ」と過ごす時間を提供してまいります。
＜「TOUR RECORD」概要＞
店 舗 名 ：TOUR RECORD（トゥール レコード）
営業時間 ：10:00～19:00（※来店は予約制です。）
定 休 日 ：不定休
住 所 ：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
電話番号 ：03-6626-9695（※ご予約はこちらから）
アクセス ：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【TOUR RECORD公式サイト】https://tourrecord.jp/
【公式LINE】https://page.line.me/tourrecord
【公式Instagram】https://www.instagram.com/tourrecord_leather?igsh=NnVqM2E5cXQ1cTh4
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
「TOUR RECORD」公式モデル・江島柚希
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327377&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社BiS
プレスリリース詳細へ