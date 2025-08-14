本日「FCチャンネル」にてYouTube撮影！公開をお楽しみに - ホットストレッチ池袋店
【店舗概要】ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
この度、ホットストレッチ 池袋店がオープン！！
池袋店は池袋駅東口ロータリー前、三菱東京UFJ銀行となりにあるストレッチサロンです！
【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
今回「ホットストレッチ 池袋店」がオープン！！
ストレッチ専門店「ホットストレッチ池袋店」（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）は、本日、大人気YouTube番組「FCチャンネル」にて撮影を行います。
今回の撮影では、当店の魅力やストレッチの効果、そして店舗運営の裏側まで、幅広くお伝えできる内容を予定しております。
普段ご来店いただいているお客様はもちろん、ストレッチに興味のある方や、これから独立・開業を検討されている方にも楽しんでいただける動画になる予定です。
公開日は追ってお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。
【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
