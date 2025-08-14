キャンピングカー市場調査レポート：成長要因と投資機会分析2025
キャンピングカーとは、移動手段としての機能に加えて、宿泊や生活を可能とする設備を備えた自動車である。車体の種類としては、バンコン、キャブコン、バスコン、トレーラー型などが存在し、ベッド、簡易キッチン、トイレ、シャワー、電源設備などを備え、モバイルな「住空間」を提供することが可能である。近年では、従来のアウトドア愛好者だけでなく、多様なライフスタイルを求める人々や災害対策、ワーケーション用途としても注目され、単なるレジャー用品という位置づけを超えて社会的な機能を担うようになっている。ユーザーの価値観や使用目的の多様化により、カスタマイズ性や利便性、環境性能が重視されており、自動車産業と住宅・家電技術の融合による複合的製品として進化を続けている。
キャンピングカー業界は、従来の「旅行・レジャー」の枠を超えて、より多面的なニーズに対応する市場へと変容している。都市部でのライフスタイルの変化、郊外志向、在宅勤務の普及などにより、「住」と「移動」を組み合わせた柔軟な生活空間の需要が高まっている。また、若年層から高齢者まで幅広い年代において、所有ではなくレンタルやカーシェアといった新たな利用形態も普及しており、業界は「製品の多様化」と「サービスモデルの革新」という二軸で発展している。加えて、DIY改装やアウトドアブームの影響を受けて、個人の創造性や趣味を反映した改造型キャンピングカーも増加しており、従来の大量生産型ビジネスから、柔軟な対応力が重視される市場構造へと転換しつつある。
キャンピングカー市場の成長を支える要因として、まず「自由で柔軟な生活への志向」が挙げられる。人々の価値観が所有から体験へ、都市中心から自然志向へと変化する中で、移動しながら暮らすという選択肢が現実的なライフスタイルとして受け入れられるようになっている。さらに、日本においては地震や豪雨といった自然災害の頻発により、「可動式避難所」としてのキャンピングカーの機能にも注目が集まっている。加えて、地方創生や観光促進の文脈においても、キャンピングカー利用者を誘致する専用パーキングやRVパークの整備が進み、地域経済との連携も拡大している。このように、個人の自由な選択と社会的ニーズの両面から、市場の成長を後押しする環境が整いつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルキャンピングカー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.1%で、2031年までにグローバルキャンピングカー市場規模は364.4億米ドルに達すると予測されている。
図. キャンピングカー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327362&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327362&id=bodyimage2】
図. 世界のキャンピングカー市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、キャンピングカーの世界的な主要製造業者には、Thor Industries、Forest River、Trigano、Winnebago Industries、Knaus Tabbert、Hobby Wohnwagenwerk、Rapido、REV Group、PÖSSL、Piloteなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。
キャンピングカー業界は、従来の「旅行・レジャー」の枠を超えて、より多面的なニーズに対応する市場へと変容している。都市部でのライフスタイルの変化、郊外志向、在宅勤務の普及などにより、「住」と「移動」を組み合わせた柔軟な生活空間の需要が高まっている。また、若年層から高齢者まで幅広い年代において、所有ではなくレンタルやカーシェアといった新たな利用形態も普及しており、業界は「製品の多様化」と「サービスモデルの革新」という二軸で発展している。加えて、DIY改装やアウトドアブームの影響を受けて、個人の創造性や趣味を反映した改造型キャンピングカーも増加しており、従来の大量生産型ビジネスから、柔軟な対応力が重視される市場構造へと転換しつつある。
キャンピングカー市場の成長を支える要因として、まず「自由で柔軟な生活への志向」が挙げられる。人々の価値観が所有から体験へ、都市中心から自然志向へと変化する中で、移動しながら暮らすという選択肢が現実的なライフスタイルとして受け入れられるようになっている。さらに、日本においては地震や豪雨といった自然災害の頻発により、「可動式避難所」としてのキャンピングカーの機能にも注目が集まっている。加えて、地方創生や観光促進の文脈においても、キャンピングカー利用者を誘致する専用パーキングやRVパークの整備が進み、地域経済との連携も拡大している。このように、個人の自由な選択と社会的ニーズの両面から、市場の成長を後押しする環境が整いつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルキャンピングカー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.1%で、2031年までにグローバルキャンピングカー市場規模は364.4億米ドルに達すると予測されている。
図. キャンピングカー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327362&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327362&id=bodyimage2】
図. 世界のキャンピングカー市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、キャンピングカーの世界的な主要製造業者には、Thor Industries、Forest River、Trigano、Winnebago Industries、Knaus Tabbert、Hobby Wohnwagenwerk、Rapido、REV Group、PÖSSL、Piloteなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。