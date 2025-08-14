夏の贅沢な一杯を、極上の器で。麦酒グラス-光彩／飲み比べセット 高級チタングラス～名入れ可能
職人技と先端素材が融合した「麦酒グラス-光彩／飲み比べセット 高級チタングラス～名入れ可能」を発売いたしました。ビールの香りや味わいを最大限に引き出す形状と、華やかな光彩が楽しめるチタン加工技術により、自宅で味わう一杯をまるで高級バーのような体験に変えます。
■ 職人技とチタンの融合
本製品は、熟練の金属加工職人が一つひとつ丁寧に仕上げた高級チタングラスです。表面には特殊な酸化被膜を施し、光の加減で七色に輝く「光彩仕上げ」を実現。金属特有の匂い移りや味への影響がなく、ビール本来の香りや旨みをクリアに楽しめます。
■ 飲み比べをもっと楽しく
セットには、異なる形状や容量のチタングラスが2種類入り、ビールのスタイルやシーンに合わせて飲み比べが可能。ピルスナーの爽快感、エールの芳醇さ、それぞれの個性を引き立てます。冷えた状態を長くキープする保冷性も高く、暑い季節に最適です。
■ 名入れ刻印で特別なギフトに
グラスには名入れ刻印が可能で、誕生日、結婚祝い、退職記念、父の日などの贈り物に最適。世界で一つだけのオリジナルグラスとして、大切な方への心のこもったプレゼントになります。
■ 環境にも優しいチタン素材
軽量かつ耐久性の高いチタンは、長く愛用できるサステナブルな素材。割れや錆にも強く、食洗機にも対応しているため、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。
