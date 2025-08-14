dentsu Japan、グループ4社統合によるプロモーション新会社の会社名および代表取締役人事に関するお知らせ

電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：「dentsu Japan」、本拠地：東京都港区、代表者：CEO 佐野 傑、以下「dentsu Japan」）は、2025年7月10日（木）に発表したニュースリリース「dentsu Japan、グループ4社を統合し、CXM※1領域を牽引するプロモーション新会社を設立」※2について、新会社の会社名および代表取締役人事が決まりましたので、下記のとおりお知らせします。

１．新会社の会社名

2026年1月に発足する新会社の会社名を、「株式会社電通プロモーション」に決定しました。「何かを前に進める」という語源を持つ「Promotion※3」という言葉に、私たちの強い意志を込めました。新会社は、「人の心を動かす」「行動を生み出す」「ビジネスを前進させる」ことに注力し、顧客体験づくりから売上成果までを一貫して担い、「創客力（＝顧客を創出する力）」を一層高めた統合プロモーションサービスを提供します。これにより、クライアントの多様な課題解決と事業成長に貢献します。

＜新会社ロゴマーク＞

２．代表取締役人事（2026年1月1日付）

新会社の代表取締役社長執行役員に、北原 整が就任します。

北原 整（きたはら・ただし）の略歴

生年月日：1968年7月15日

1991年4月 (株)電通 入社

2019年1月 同 ビジネスプロデュース局 MD※4

2022年1月 同 執行役員

2025年1月 同 執行役員（メディア/スポーツ ＆ エンターテインメント)

兼 デジタルビジネスセンター MD（現任）







【新会社の概要】

※1 Customer Experience Managementの略称：CXMは、マーケティングの中で、オンオフ販促、Eコマース、サイト・アプリ開発などを横断し、最適な顧客体験をデザインし実現する変革領域。

※2 2025年7月10日発表ニュースリリース

https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/news/2025006-0710.pdf

新会社は、プロモーションおよびリテールマーケティングの事業を担う国内グループ4社（株式会社電通プロモーションプラス、株式会社電通プロモーションエグゼ、株式会社電通リテールマーケティング、株式会社電通tempo）を統合し設立するもので、存続会社を株式会社電通プロモーションプラスとする吸収合併方式で統合。

※3 「Promotion」の語源は、ラテン語の「promovere」。「pro」は「前に」、「movere」は「動かす」の意味。

※4 ラインマネジメント職であるMD（マネージング・ディレクター）はライン局長のことで、(株)電通では2019年1月より現呼称を使用。

＜dentsu Japanとは＞

dentsu Japanは、グローバルに展開する「dentsu」の4事業地域のうち、世界最大のエージェンシーである株式会社電通を含む国内約140社による事業を統括・支援する機能を有すると同時に、日本の事業ブランドを示しています。同ブランドを支える約2万3000人の従業員が、さまざまなソリューションを統合し、提供価値の最大化を図っています。dentsu Japanは「Integrated Growth Partner」として、クライアント・パートナーの成長、ひいては社会の持続的発展に貢献していきます。



＜備考＞

