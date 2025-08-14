PostCoffee、開ける瞬間のワクワク感がたまらない「コーヒー豆ガチャ」を8月14日(木)より発売開始！

POST COFFEE 株式会社

日本最大級のコーヒー専門通販「PostCoffee」と、コーヒーのサブスク「PostCoffeeサブスクリプション」を展開するPOST COFFEE株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：下村領）は、個性豊かなコーヒーとの思いがけない出会いを楽しめる新企画「コーヒー豆ガチャ」を、2025年8月14日（木）よりリリースします。

「コーヒー豆ガチャ」では、PostCoffeeの自家焙煎コーヒーや全国各地の有名ロースターから厳選した、多彩な味わいのスペシャルティコーヒー豆をランダムにお届けします。

産地個性を堪能できるシングルオリジン、日常に寄り添うブレンド、希少なレア豆まで、どの一杯に出会えるかは、開封してからのお楽しみ。

その日の気分で楽しむもよし、新しい味との出会いを求めるもよし。コーヒーの世界を、もっと自由に、もっとワクワクさせる、新企画です。

コーヒー豆ガチャの特徴

ランダムでも安心！焙煎度別でも選べるので好みのコーヒーが届きやすい。

コーヒー豆ガチャは「浅煎り・中煎り・深煎り」など、焙煎度合いのカテゴリからも選ぶことができます。 「酸味が苦手」「深煎りが好き」などの嗜好に合わせて選べるので、ランダムでも自分好みの一杯に出会いやすくなっています。

希少なレア豆 (※) が “必ず届く”。

コーヒー豆ガチャでは、希少なレア豆が必ず届きます。PostCoffeeのサブスク・ECサイトで未発売の特別なマイクロロットなど、生産量が限られた特別なコーヒーが楽しめます。開けた瞬間の“高揚感”も、コーヒー豆ガチャの楽しさのひとつです。

※レア豆：希少な品種や精製方法、限定ロットなど、特に数量が限られたコーヒーを指します。

全国の有名ロースターのコーヒーが届くガチャも選べる！

全国各地の人気ロースターが手がけたスペシャルティコーヒーをランダムに楽しめるPostCoffeeならではのガチャもご用意。 個性溢れる味わいの違いを飲み比べながら、まだ知らない“お気に入りのコーヒー”と出会えるかもしれません。

初心者でも安心！ 器具がなくても淹れられるドリップバッグ専用ガチャもご用意！

マグカップとお湯さえあれば、いつでもどこでも本格的な一杯を気軽に楽しめるドリップバッグは、コーヒーに不慣れな方にもおすすめです。30種以上の国内最大級のラインナップからおすすめをセレクトします。

開発背景

コーヒーの魅力のひとつは、「一期一会の出会い」。

豆ごとに異なる味や香りは、旅先での偶然の景色や人のように記憶に残ります。でも日常では、お気に入りや馴染みの味に落ち着きがち。そこで私たちは、ガチャのワクワク感とスペシャルティコーヒーの体験を掛け合わせ、誰もが気軽に新しい味と出会える商品を作りました。箱を開けた瞬間の香りと高揚感、そこからあなただけの新しいコーヒーの物語が始まります。

リリース記念のハッシュタグキャンペーンも開催！

＼ 10名様にオリジナルグッズが当たる ／

「#コーヒー豆ガチャ」体験をSNSでシェアしよう！

豆ガチャボックスが届いた様子やコーヒーを淹れた写真、出てきた豆の感想など、どんな投稿でもOK！抽選で素敵なプレゼントが当たります。

《参加方法》

１.購入したコーヒー豆ガチャの写真を撮影する。

２.写真と「#コーヒー豆ガチャ」と「#postcoffee」をつけて、InstagramまたはX（旧Twitter）に投稿！

３.応募完了！当選者にはダイレクトメッセージをお送りします。

《プレゼント内容》

・PostCoffee限定オリジナルグッズ（非売品）

《応募期間》

2025年8月14日～9月30日まで

※当選者の方にはDMでご連絡いたします。

キャンペーン注意事項：

ご投稿いただいた内容は、弊社公式SNSやウェブサイトなどでご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 非公開アカウントでの投稿は対象外となります。 本キャンペーンは、InstagramおよびX（旧Twitter）が提供・協賛・運営するものではありません。 投稿に不適切な内容が含まれていると判断した場合は、抽選対象外とさせていただきます。 当選者には、投稿いただいたSNSアカウント宛にダイレクトメッセージでご連絡いたします。 当選通知後、期日までにご返信がない場合は、当選が無効となる場合がございます。 プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。 キャンペーン内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。

販売概要

「コーヒー豆ガチャ」

・コーヒー豆 定番 3連ガチャ（45g × 3種 / 100g × 3種）

・コーヒー豆 浅煎り 3連ガチャ（45g × 3種 / 100g × 3種）

・コーヒー豆 中煎り 3連ガチャ（45g × 3種 / 100g × 3種）

・コーヒー豆 深煎り 3連ガチャ（45g × 3種 / 100g × 3種）

価格 :

45g × 3種 \2,500(税込)

100g × 3種 \3,980(税込)

・コーヒー豆 ロースター 3連ガチャ（45g × 3種 / 100g × 3種）

価格：

45g × 3種 \3,000(税込)

100g × 3種 \4,860(税込)

・ドリップバッグ 10連ガチャ（10個入り）

価格：\3,000(税込)

特設ページ : https://postcoffee.co/campaign/mamegacha/

●中身はランダムでのお届けになりますので同プランの商品を販売期間中に複数点購入された場合、銘柄が同じになる場合がございます。予めご了承ください。●コーヒー豆の焙煎日は、飲み頃となる約1～3週間程度のエイジングでお送りします。●画像はイメージです。

PostCoffee(R)について

「ライフスタイルを進化させる」をビジョンに、2020年2月からコーヒーのサブスクリプションサービスを開始。2021年1月からは国内外の人気ローカルロースターと提携し、国内最大級の美味しいコーヒーのショッピングモールをローンチ。美味しいコーヒーのプラットフォームとして複数の事業を展開。2023年10月には下北沢にフラッグシップストアをオープン。テクノロジーを活用し、誰でも手軽に美味しいコーヒーを手に入れられる世界を創っています。

会社名：POST COFFEE 株式会社 （PostCoffee Co.）

代表：代表取締役 下村 領

所在地：東京都目黒区目黒4-11-7 須田ビル1F

設立：2018年9月

Web：https://postcoffee.co/

Instagram：https://www.instagram.com/postcoffee.co/

X：https://x.com/postcoffee_co