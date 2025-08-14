【神奈川県小田原市】本市初！「小田原さかな俱楽部」参加者を募集！

小田原市

小田原の魚の魅力を、市内外に広くSNSで発信していただく「小田原さかなアンバサダー」を養成・認定するための講座「小田原さかな俱楽部」を開始します。

それに伴い、次のとおり参加者を募集します。

目的

年間を通した講座に参加いただくことで、一回の料理教室では身につけることが難しい魚の調理の技術や、小田原の魚や水産業に関する知識を習得していただくとともに、魚食の楽しさを広く周知することができる人を養成するために、「小田原さかな俱楽部」の参加者を募集します。

募集期間

8月20日（水）まで

講座内容

次のとおり、全4講座を受講していただきます。また、10月及び1月には宿題として、自宅で魚を捌いた様子をSNSに投稿していただきます。

全ての講座を受講後、本アンバサダーとして認定されます。

※内容は変更となる場合があります。

応募条件

- セリ市見学と漁港の朝メシツアー（9月20日（土））- 魚屋道場 ～魚をひたすらに捌く道場～（10月11日（土））- 沖釣り体験（11月8日（土））- 魚の伝道師に学ぶ魚食講座（12月13日（土））

次の要件を全て満たす人

募集人数

- 小田原の魚・水産業について積極的に学ぶ意欲がある人。- 各講座への参加が可能な人。※原則、「講座内容」に記載の全講座への参加が必須です。- SNS（Instagram、Facebook、Youtube、X、TikTok、noteなど）のアカウントをお持ちの人。- 各講座の感想などをSNSに投稿が可能で、かつ、一般に公開状態としている人。※年齢は問いません。ただし、18歳未満の方が応募する場合は、保護者の同意書の提出が必要です。※ペア（2名）や、家族（4名まで）での応募も可能です。※家族での申し込みの場合、安全上の観点から、子ども（小学生以下）1名につき、保護者1名以上の参加が必要です。※居住地は問いません。

15人程度

※応募者が募集人数を超過した場合は、志望動機などにより書類選考を行います。

詳しくは、募集要項をご覧ください。

結果は、8月29日（金）までにメールで通知します。

応募方法

市ホームページ内、申し込みフォームで

参加費

1人当たり5千円（税込み）

■「小田原さかなアンバサダー」の認定について

「小田原さかな俱楽部」の受講を経て、本アンバサダーの認定後、魚食に関するSNSの投稿や、「小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会」への活動協力を行っていただきます。

また、第4回の講座（12月13日（土））終了後に、認定式を行います。

※詳細は確定次第、改めてお知らせいたします。

【日時】

12月13日（土）午後1時～1時30分（予定）

【場所】

漁港の駅TOTOCO小田原2階 多目的室

【内容】

認定証の授与と記念品の贈呈を行います。

◆小田原さかなアンバサダー

「小田原さかな倶楽部」を受講した者が、小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会によって認定されるものです。

小田原の魚の魅力をSNSで広く市内外に発信していただくことを目的に認定します。

◆小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会

平成25年に設立され、市内の漁業者、市場、水産加工業者、教育機関、商業関係者、行政などで構成されています。小田原の魚をもっと「知って」「買って」「食べて」もらおうをスローガンに、「小田原の魚ブランド化・もっと食べよう！プロジェクト」と題し、さまざまな取り組みを行っています。

小田原市ホームぺージ :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/fisher/branding/p40028.html

■問い合わせ

小田原市経済部水産海浜課（0465-22-9227）