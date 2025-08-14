【神奈川県小田原市】本市初！「小田原さかな俱楽部」参加者を募集！
小田原の魚の魅力を、市内外に広くSNSで発信していただく「小田原さかなアンバサダー」を養成・認定するための講座「小田原さかな俱楽部」を開始します。
それに伴い、次のとおり参加者を募集します。
目的
年間を通した講座に参加いただくことで、一回の料理教室では身につけることが難しい魚の調理の技術や、小田原の魚や水産業に関する知識を習得していただくとともに、魚食の楽しさを広く周知することができる人を養成するために、「小田原さかな俱楽部」の参加者を募集します。
募集期間
8月20日（水）まで
講座内容
次のとおり、全4講座を受講していただきます。また、10月及び1月には宿題として、自宅で魚を捌いた様子をSNSに投稿していただきます。
全ての講座を受講後、本アンバサダーとして認定されます。
※内容は変更となる場合があります。
- セリ市見学と漁港の朝メシツアー（9月20日（土））
- 魚屋道場 ～魚をひたすらに捌く道場～（10月11日（土））
- 沖釣り体験（11月8日（土））
- 魚の伝道師に学ぶ魚食講座（12月13日（土））
応募条件
次の要件を全て満たす人
- 小田原の魚・水産業について積極的に学ぶ意欲がある人。
- 各講座への参加が可能な人。※原則、「講座内容」に記載の全講座への参加が必須です。
- SNS（Instagram、Facebook、Youtube、X、TikTok、noteなど）のアカウントをお持ちの人。
- 各講座の感想などをSNSに投稿が可能で、かつ、一般に公開状態としている人。
※年齢は問いません。
ただし、18歳未満の方が応募する場合は、保護者の同意書の提出が必要です。※ペア（2名）や、家族（4名まで）での応募も可能です。※家族での申し込みの場合、安全上の観点から、子ども（小学生以下）1名につき、保護者1名以上
の参加が必要です。※居住地は問いません。
募集人数
15人程度
※応募者が募集人数を超過した場合は、志望動機などにより書類選考を行います。
詳しくは、募集要項をご覧ください。
結果は、8月29日（金）までにメールで通知します。
応募方法
市ホームページ内、申し込みフォームで
参加費
1人当たり5千円（税込み）
■「小田原さかなアンバサダー」の認定について
「小田原さかな俱楽部」の受講を経て、本アンバサダーの認定後、魚食に関するSNSの投稿や、「小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会」への活動協力を行っていただきます。
また、第4回の講座（12月13日（土））終了後に、認定式を行います。
※詳細は確定次第、改めてお知らせいたします。
【日時】
12月13日（土）午後1時～1時30分（予定）
【場所】
漁港の駅TOTOCO小田原2階 多目的室
【内容】
認定証の授与と記念品の贈呈を行います。
◆小田原さかなアンバサダー
「小田原さかな倶楽部」を受講した者が、小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会によって認定されるものです。
小田原の魚の魅力をSNSで広く市内外に発信していただくことを目的に認定します。
◆小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会
平成25年に設立され、市内の漁業者、市場、水産加工業者、教育機関、商業関係者、行政などで構成されています。小田原の魚をもっと「知って」「買って」「食べて」もらおうをスローガンに、「小田原の魚ブランド化・もっと食べよう！プロジェクト」と題し、さまざまな取り組みを行っています。
小田原市ホームぺージ :
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/fisher/branding/p40028.html
■問い合わせ
小田原市経済部水産海浜課（0465-22-9227）