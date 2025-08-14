世界のシアン化物計市場分析：最新動向、成長機会、未来予測2025
シアン化物計とは、水質中や大気中に存在するシアン化物イオン（CN?）を定量的に検出・分析するための専用機器である。主に工業排水、鉱業、化学製造、環境モニタリング、労働衛生管理などの現場において利用され、有害性の高いシアン化物を早期に検知し、適切な対策や安全管理を可能とする役割を担っている。測定方式には、イオンクロマトグラフィー、分光光度法、電極法などがあり、現場の要求精度や応答速度に応じて選定される。特にリアルタイムモニタリング機能や多成分同時測定機能を有する装置は、環境負荷低減と法令順守を両立するうえで重要な技術基盤となっている。シアン化物計は単なる分析装置にとどまらず、安全・環境マネジメントの一環として社会的にも重要性が高まりつつある計測機器である。
シアン化物計業界は、環境規制や安全基準の強化に応じて、測定精度と操作性の両立を目指して進化してきた。従来は研究機関や工場内の分析室での利用が中心であったが、現在では現場対応型やポータブル型の需要が急増しており、簡便でかつ高信頼性を持つ製品開発が主流となっている。さらに、鉱山現場や表面処理工場、水処理施設などでは、過酷な使用環境に耐えうる堅牢性も求められるため、素材選定や防爆設計の技術力が競争要素となっている。また、インターフェースのデジタル化やIoTとの連携も進み、単独の測定器からネットワーク対応型の監視システムへと機能が拡張されつつある。これにより、測定結果の即時可視化やリモート監視が可能となり、危険物質管理の高度化に貢献している。
シアン化物計の市場を支えている主な要因は、環境リスクと安全対策への社会的要求の高まりである。特に鉱業や化学製造分野においては、シアン化合物の漏洩や排出が重大な事故や訴訟リスクにつながるため、事前検知・即時対応を可能にする測定器の導入は必須となっている。また、水道や食品工場など、非直接的なシアン化物混入リスクがある現場でも、安心・安全の担保としての測定体制が求められている。さらに、新興国を中心に環境規制が整備されつつある現状において、低コスト・高機能な測定ソリューションに対する需要が高まり、ローカルメーカーの参入やOEM供給など、業界の構造自体にも変化が見られる。このように、法規制と社会的期待が融合する形で市場が拡大している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルシアン化物計市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.7%で、2031年までにグローバルシアン化物計市場規模は1.7億米ドルに達すると予測されている。
図. シアン化物計世界総市場規模
図. 世界のシアン化物計市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、シアン化物計の世界的な主要製造業者には、Hach、Metrohm、Thermo Fisher Scientific、Xylem、Hanna Instruments、Focused Photonics、Haiguang Instrument、Tintometer （Lovibond）、Shunxin Electronic Technology、Juchuang Environmental Protectionなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約81.0%の市場シェアを持っていた。
