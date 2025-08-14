めちゃコミックにて、人気の青年漫画100作品を対象に「最大50％ポイント還元キャンペーン」開催！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」WEB版において、2025年8月14日(木)12:00から2025年8月15日(金)10:00までの期間中、人気の青年漫画100作品を対象に「最大50%ポイント還元キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは「めちゃコミック」WEB版のキャンペーン専用ページからエントリー後、対象となる人気の青年漫画100作品の中から1,000ポイント以上ご購入いただくと、総消費ポイントに応じて最大50%のポイントが後日還元されます。

友情・スポーツ・バトルといった王道ストーリーから社会の矛盾や人間の心の闇に迫るテーマまで、多岐にわたり深みのある漫画を大変お得にお楽しみいただけるチャンスです。この機会に是非「めちゃコミック」で新たな青年漫画との出会いをお楽しみください。

「人気の青年漫画100作品対象 最大50%ポイント還元キャンペーン」の概要

● キャンペーン期間

2025年8月14日（木）12:00～2025年8月15日（金）10:00

● ポイント還元日

2025年9月18日(木)

● キャンペーン参加資格

以下のキャンペーン専用ページから「エントリー」されためちゃコミック会員のお客様

https://mechacomic.jp/point_back_campaigns/ptback_250814_male

● ポイント還元率

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/603_1_f4bb05951f87f4653248e7d9a4595cc0.jpg?v=202508140326 ]



● 対象作品

キャンペーン専用ページに掲載されている指定の青年漫画

● 注意事項

・「めちゃコミック」WEB版のみで実施します。「めちゃコミック」アプリ版は対象外です。

・対象作品の合計消費ポイントに応じた還元率で当該ポイントを還元します。

・対象作品購入後のエントリーは還元対象外となります。必ずエントリー後にご購入ください。

・本キャンペーンにより還元されるポイントの上限は最大5,000ポイントまでとなります。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。