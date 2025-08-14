【夏休みを満喫】お子さまと一緒に、夏らしい縁日やフードメニューを楽しめる2日間！「キッズサマーフェスタinとよすなうみかぜ広場」を開催します

株式会社千葉ステーションビル

商業施設「PERIE」（ペリエ）を運営する株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区）は、JR幕張豊砂駅前「とよすなうみかぜ広場」において、2025年８月23日（土）・８月24日（日）の２日間、夏休みの週末を家族で楽しめる特別企画『キッズサマーフェスタ in とよすなうみかぜ広場』を開催します。

このイベントは、幕張豊砂ウォーカブル推進社会実験イベント「とよすな夏の宵まつり」の一環として実施し、官民パブリックスペースの一体的な活用によるまちの魅力向上、夏のナイトタイムにおけるＪＲ幕張豊砂駅周辺の賑わい創出を目指しています。

１．「キッズサマーフェスタinとよすなうみかぜ広場」概要

射的や輪投げ、スーパーボールすくいなど子供たちに人気の6台の「縁日屋台」、ジェフユナイテッド市原・千葉のキャラクターがデザインされたエアー遊具「ジェフィランド」が登場するほか、広場に常設の「幕張豊砂BBQ ビアガーデン」や、23日（土）限定出店の「キッチンカー」では、夏限定の冷麺や、映え系かき氷など涼感メニューを提供します。また、本格的な鉄道運転体験が出来る「とよすなトレイン P318」は、通常より3時間延長して20時まで営業します。

さらに、各日先着100名さまに景品をプレゼントする「とよすな夏の宵まつり スタンプラリー」を実施します。

幕張豊砂の夏を、ご家族やお友達と一緒に、『キッズサマーフェスタinとよすなうみかぜ広場』で盛り上がろう！

■会期：2025年8月23日（土）・24日（日） 13：00～19：00

■会場：JR幕張豊砂駅前 とよすなうみかぜ広場

■主催：株式会社千葉ステーションビル（ペリエ海浜幕張）

■協力：Walkable TOYOSUNA実行委員会、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社

<同日開催> 「とよすな夏の宵まつり」

詳細、最新情報はホームページをご確認ください。

ホームページ【URL】 https://makuharishintoshin-aeonmall.com/news/event/10745

２．実施内容

１. 縁日 ～６台の人気縁日屋台が大集合！～

子供たちに人気の縁日屋台がとよすなうみかぜ広場に大集合！昔懐かしの縁日を親子で楽しもう！

縁日イメージ１縁日イメージ２縁日イメージ３

【営業時間】 13：00～19：00

【縁日種類】 スーパーボールすくい（２台）、輪投げ、缶倒し、ヨーヨー釣り、射的

【料金】 一律 税込300円／回

※現金またはpaypayのみのお支払いとなります。

※当日の天候により、中止となる場合があります。

２. エアー遊具「ジェフィランド」 ～跳ねて走って「ジェフィ」と楽しもう！～

ジェフユナイテッド市原・千葉のキャラクター「ジェフィ」のエアー遊具が登場！飛んだり跳ねたり元気に遊ぼう！広場の入口には、ジェフィのふわふわアーチがお出迎えします。

エアー遊具 ジェフィランド (C)JEFUNITED

【営業時間】 13：00～19：00

【料金】 税込400円／回

【対象】 ３歳～12歳

※現金またはpaypayのみのお支払いとなります。

※当日の天候により、中止となる場合があります。

３. 幕張豊砂BBQ ビアガーデン ～広場を眺めながら、夏のおいしさを楽しもう！～

とよすなうみかぜ広場内のバーベキューテラスで、席の目の前に広がる人工芝でお子様を遊ばせながらBBQを楽しめます。ドリンクや軽食のテイクアウト販売、夏期限定の、冷麺やかき氷などもご用意しています。

幕張豊砂BBQ ビアガーデン店舗バーベキューメニュー イメージ夏限定メニュー 冷麺 イメージ夏限定メニュー かき氷

【営業時間】 23日（土）11：00～23：00

24日（日）11：00～22：00

【テイクアウトメニュー例】 冷麺 税込700円、かき氷 税込400円、フライドポテト 税込500円

【BBQプラン例】 カジュアルBBQ 税込2,900円、ソフトドリンク＆アルコール飲み放題（120分） 税込2,000円

「幕張豊砂BBQ ビアガーデン」

夏休み特典多数ご用意しています！

ホームページ【こちらをクリック(https://perie-makuharitoyosuna.beergardens.jp/)】

プラン詳細、ご予約【こちらをクリック(https://www.tablecheck.com/shops/makuharitoyosuna-bbq/reserve?_gl=1*u2cyg1*_gcl_au*MTA5NzQ1NDIyOC4xNzUyNDgwODM5*_ga*MTY2MDUwMTk0NC4xNzQxMjY3MTkz*_ga_LSZ818Z14G*czE3NTUxNDU0NDAkbzExJGcwJHQxNzU1MTQ1NDQxJGo1OSRsMCRoMA..)】

４. キッチンカー ～夏祭りらしいフード、ドリンクを楽しもう！～

【23日（土）限定】広場にキッチンカーが出店いたします。夏祭りにぴったりな、お子さまが喜ぶ夏らしいフードやドリンクを取り揃えます。

food truck 81

【営業時間】 10：00～19：00 ※23日（土）のみ

【出店者】 food truck 81

【出店内容】 りんご飴などのフルーツ飴とレインボーかき氷のお店です

５.鉄道運転体験ハウス「とよすなトレイン P318」 ～君も運転士！体験してみよう！～

京葉線をモチーフとした鉄道運転体験ハウスの中で、忠実に再現したE233 系の運転台を備えた「ＪＲ東日本トレインシミュレータ」（東日本旅客鉄道株式会社提供）とHO ゲージの鉄道模型を採用した「鉄道ジオラマ」を体験できます。この2日間は、営業時間を通常より３時間延長し、たっぷりとお楽しみいただけます！

【営業時間】 11：00～20：00

【体験メニュー】ＪＲ東日本トレインシミュレータ体験 10分 税込1,000円

鉄道ジオラマ体験 ３分 税込300円

※交通系ICカード（Suica等）決済のみのお支払いとなります。

鉄道運転体験ハウス 「とよすなトレイン P318」

平日貸し切りプランもご利用いただけます！

とよすなトレイン P318公式アカウント「X」【こちらをクリック(https://x.com/toyosunatrailer?s=20)】

<特別企画>

とよすな夏の宵まつり スタンプラリー ～合計200名さまに景品プレゼント！～

「キッズサマーフェスタ in とよすなうみかぜ広場」のイベント施設をご利用ごとにスタンプ１つゲット！３箇所のスタンプを集めると、各日先着100名さまに素敵な景品をプレゼント！

市道豊砂701号線にて実施される「夕涼みシネマ」「パブリックビューイング」の整理券をお持ちの方は、総合受付にて１つスタンプをサービスで押印します！

【受付時間】 13：00～19：00 ※各日、景品が無くなり次第終了

【受付場所】とよすなうみかぜ広場内 総合受付

※「キッズサマーフェスタinとよすなうみかぜ広場」の詳細、最新情報は

「ペリエ海浜幕張」ホームページをご確認ください

ペリエ海浜幕張【URL】

https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/info/detail.php?ct=news&id=5118(https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/info/detail.php?ct=news&id=5118)

<参考> 「とよすなうみかぜ広場」

海風を感じられる広場には、ホテル、バーベキューテラスや鉄道運転体験ハウスなどの施設が配置され、JR幕張豊砂駅直結の賑わい拠点として、幅広い来街者へ憩いとエンターテイメントを提供します。

中央の広場では、駅や街を訪れる皆さまの憩いと共に、イベント実施など様々な利用シーンを想定し、周辺環境と共存した新しい交流の場をお届けします。

とよすなうみかぜ広場とよすなトレイン P318幕張豊砂BBQ ビアガーデン

【情報発信中！】

「X」とよすなトレイン P318公式アカウント @toyosunatrailer(https://x.com/toyosunatrailer?s=20)

※掲載情報は８月14日時点のものです

※状況により内容は変更する場合がございます

※掲載画像はイメージです