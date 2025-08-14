こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明星大学】科学の魅力を乗せて走る特別列車「好奇心のたま号（たまご）」～多摩モノレールで巡る1日ツアー 8月30日（土）に開催～
明星大学データサイエンス学環（東京都日野市、学長：冨樫伸）は、子どもたちの科学への好奇心を育むことを目的に、京王観光株式会社と連携して、2025年8月30日（土）に科学体験ツアー「好奇心のたま号（たまご）」を開催します。今回で2回目となる本ツアーは、京王観光株式会社、多摩動物公園、株式会社エルアイエスと協力し、多摩モノレールを貸し切った特別車両「好奇心のたま号」に乗車し（部分的に一般列車を利用）、多摩地域に点在する科学に触れていくイベントです。今回のテーマは「昆虫」。コガネムシやハキリアリなどをピックアップして、多摩地域に潜む “昆虫の科学” に迫ります。
■科学の特別列車 "好奇心のたま号" 2025年3月22日イベントレポート
※前回（2025年3月）の様子は以下の動画をご覧ください．
https://www.youtube.com/watch?v=gd_Ql14L2aE
■イベント概要
【開催日時】2025年８月30日（土）9時30分から16時50分
※ツアーのタイムスケジュールおよび申込みについては、下記ウェブページをご覧ください。
https://kitos-001.jp/kagaku-train/entry/RegTop.aspx
【参加対象】小学1年生から中学3年生及び大人の同伴者
【参加人数】60名
【主なプログラム】※括弧内は実施場所
１． コガネムシを研究する昆虫研究者のワークショップに参加する（多摩モノレール車内）
２． 南米でハキリアリの採集を行なった方の講演会に参加する（明星大学）
３． 明星大学所蔵のファーブルの貴重書を読む（明星大学）
４． 多摩動物公園が提供する昆虫に関するプログラムに参加する（多摩動物公園）
５． ＜シークレットイベント＞モノレール車内で音楽ライブに参加する（多摩モノレール車内）
出演：さいこうたま（ 石川浩司 (ex.たま) と音楽ユニットさいたまの斉藤哲也・神田珠美）
主催：京王観光株式会社、明星大学データサイエンス学環
旅行企画・実施：京王観光株式会社
企画協力：明星大学データサイエンス学環
講演協力：多摩動物公園、株式会社エルアイエス
【報道関係者皆様へ】
ツアー内の一部プログラムのみ取材いただくことも可能ですので、ぜひご相談ください。
