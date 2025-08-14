さよならじゃなく、ありがとう―約35年にわたる記憶を形に。311系引退記念グッズが新登場！

1989年、東海エリアに颯爽と登場した311系は、211系をベースとしながらも丸みのある独自な前面デザインと、オレンジの帯をまとい、日々の暮らしに寄り添ってきました。通勤・通学の朝、旅立ちの午後、ホームに吹く風とともに、何気ない日常の風景を支え続けた存在でした。

2025年6月、特別なヘッドマークをまとって運行を終えた311系。この記念グッズには、そんな車両への感謝と、皆さまの心に残る思い出をそっと閉じ込めました。あの日の記憶とともに、ぜひお楽しみください。













■ 開発担当者の想い実家の最寄り駅は快速が通過する駅だったため、幼い頃の私（開発担当者）にとって311系は、なかなか乗ることのできない“憧れの存在”でした。遠出をする際、ふかふかの転換クロスシートに身をゆだねて窓の外の景色を眺める時間は、今でも鮮明に思い出せる幸せな記憶です。また、313系に主力の座を譲り普通列車主体の運用となってからは、通勤・通学の足として、日々の生活に欠かせない存在となりました。通勤や通学など日々の足として、多くの方の生活を支えながら、時代の流れとともに少しずつ姿を変え、「ナイスホリデー」などの観光列車としても活躍。笑顔や感動をたくさん乗せて、311系は走り続けてきました。今回のグッズでは、311系ならではの設備や登場時から引退までに見せてくれた多彩な姿、そして引退時のヘッドマークなど、36年にわたる311系の歩みを思い出し、楽しんでいただけるような内容を目指しました。311系が紡いできた記憶がこれからも皆さまの心の中で生き続けますように。■ 販売詳細