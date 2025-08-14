一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】“組み合わせ決定”FOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025
日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。
ソサイチ日本代表はThe Football 7 Federation（通称 FIF7）が主催するFOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025（8月・ブラジル・クリチバ）に参戦いたします。
国内での活動を終え、いよいよ8月17日に日本を経ちます。
大会の組み合わせが決定いたしましたのでお知らせいたします。
予選グループは「ブラジル」「エルサルバドル」「アルゼンチン」と同じグループとなります。
大会初日は8月21日。21日に予選1試合、22日に予選2試合目と3試合目。
23日にベスト8と準決勝、そして最終日24日に決勝戦というスケジュールになります。
詳しい試合順、試合スケジュールは決定次第、お知らせいたします。
大会中の試合は全て、LIVE配信が予定されております。
ソサイチ日本代表へのご声援、ご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。
LIVE配信先
F7 TV(https://www.youtube.com/@F7TVplay)
Canal GOAT(https://www.youtube.com/@canalgoatbr)
ソサイチ日本代表2025
ソサイチ日本代表オフィシャルパートナー
クラウドファンディング【9/7〆切】
ソサイチ日本代表がW杯へ挑戦｜選手負担を減らし悲願の世界一へ ＃JFAクラファン(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)
ソサイチ日本代表2025
【GK】
成田 力哉｜NARITA RIKIYA｜LAZO YOKOHAMA
深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜J LEGENDZ → FUKUOKA CITY24
【FP】
伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO
横山 航河｜YOKOYAMA KOGA｜VOLVER OSAKA
森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY
上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA
阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO
箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA
中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N
田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA
荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO
圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン
氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO
佐々木 僚太｜SASAKI RYOTA｜VOLVER OSAKA
濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA
縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン
その他
その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/