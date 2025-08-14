一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】“組み合わせ決定”FOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025

一般社団法人　日本ソサイチ連盟


日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。



ソサイチ日本代表はThe Football 7 Federation（通称 FIF7）が主催するFOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025（8月・ブラジル・クリチバ）に参戦いたします。

国内での活動を終え、いよいよ8月17日に日本を経ちます。


大会の組み合わせが決定いたしましたのでお知らせいたします。


予選グループは「ブラジル」「エルサルバドル」「アルゼンチン」と同じグループとなります。



大会初日は8月21日。21日に予選1試合、22日に予選2試合目と3試合目。


23日にベスト8と準決勝、そして最終日24日に決勝戦というスケジュールになります。


詳しい試合順、試合スケジュールは決定次第、お知らせいたします。



大会中の試合は全て、LIVE配信が予定されております。


ソサイチ日本代表へのご声援、ご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。



LIVE配信先


F7 TV(https://www.youtube.com/@F7TVplay)


Canal GOAT(https://www.youtube.com/@canalgoatbr)




ソサイチ日本代表2025


ソサイチ日本代表オフィシャルパートナー

クラウドファンディング【9/7〆切】




ソサイチ日本代表がW杯へ挑戦｜選手負担を減らし悲願の世界一へ ＃JFAクラファン(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)



ソサイチ日本代表2025


【GK】


成田 力哉｜NARITA RIKIYA｜LAZO YOKOHAMA


深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜J LEGENDZ → FUKUOKA CITY24



【FP】


伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO


横山 航河｜YOKOYAMA KOGA｜VOLVER OSAKA


森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY


上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA


阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO


箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA


中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N


田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA


荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO


圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン


氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO


佐々木 僚太｜SASAKI RYOTA｜VOLVER OSAKA


濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA


縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン



































その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。



