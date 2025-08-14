相手の気持ちによりそう共感力を育む、カナダのベストセラー絵本『だれだって』日本語版 8月22日発売

株式会社パイ インターナショナル

だれでも楽しく感じる時があれば、悲しい時もある。だれでもときには怒るし、ちょっと怖いなと思うことがある。それぞれ個性があるけれど、思っている以上にみんな似ている。あなたと同じように……。相手の立場や気持ちを想像し理解することで、よりよい人間関係をつくる、共感力（エンパシー）の大切さをユーモラスなイラストで伝える、カナダのベストセラー絵本！

著者：エリーズ・グラヴェル

絵本作家、イラストレーター。2012年に『La cle a molette 』（未邦訳）でカナダ総督文学賞を、2022年、カナダの児童文学作家を表彰するヴィッキー・メトカーフ児童文学賞を受賞。多様性・寛容性・他者へのリスペクトと共感性を広げることを目的に、英語とフランス語で子ども向けの絵本やグラフィックノベルを数多く発表している。カナダ、ケベック州在住。

翻訳：ふしみみさを

上智大学文学部仏文科卒。フランス語、英語を中心に200冊以上の児童書を翻訳。主な訳書に『うんちっち』（あすなろ書房）、『ねむいねむいちいさなライオン』（徳間書店）、『くらくて ふかい もりのおく』（ひさかたチャイルド）、『ムカムカドッカーン！』（小社刊）など多数。著書に『ちらかしさんとおかたしさん』（教育画劇）、『こまった こまった』（アリス館）など。

『だれだって』

https://pie.co.jp/book/i/6048/

イメージ

書籍概要

書名：『だれだって』

https://pie.co.jp/book/i/6048/

仕様：B5判変型(242×180mm)／ハードカバー／44Pages（Full Color）

定価：本体1,400円+税

ISBN：978-4-7562-6048-2 Ｃ8798

著者：エリーズ・グラヴェル 翻訳：ふしみみさを

発売日：2025年8月22日

発行元：パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational

ツイッター：https://twitter.com/PIE_Children

インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/