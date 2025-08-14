一足さきに、秋メニューを楽しもう♪ジョイフル「いろどり秋味」

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、2025年8月26日（火）15時より、食欲の秋を楽しむフェア「いろどり秋味」を開催いたします。

メニューのラインアップは毎年人気の熱々の鍋メニューをはじめ、チーズ好き必食！のたっぷり濃厚チーズがあふれるハンバーグメニュー、魚介の旨味がたっぷりなパエリア、食卓のやまや明太子を使用した濃厚なつけ麺、そして秋のスイーツの王様「モンブラン」がジョイフル流に、贅沢なパフェとなって登場します。

ぜひ、ご家族やご友人たちと一緒に、ジョイフルの“食”で、秋を味わいにご来店ください！

「いろどり秋味」メニューラインアップ

●「肉増し！すき焼き鍋定食」／1,169円（税込：1,285円）

・単品：1,069円（税込1,175円）*TAKE OUT 可

●「すき焼き鍋定食」／969（税込：1,065円）

・単品：869円（税込955円）*TAKE OUT 可

※写真は「肉増し！すき焼き鍋定食」

毎年人気のすき焼き鍋。今年はさらに具沢山になって登場します！甘辛味がしっかり染みた牛肉は、卵と絡めると相性抜群です。

●「旨辛スープのキムチチゲ定食」／869円（税込：955円）

・単品：769円（税込845円）

ピリッとした旨辛スープで、身体もぽかぽか♪たっぷりの野菜とお肉がバランスよく楽しめる一品です。

●「チーズにおぼれるチーズインハンバーグ」／799円（税込：878円）

チーズ好き必食！チーズインハンバーグの上から、さらに濃厚なチーズソースをかけちゃいました！残ったチーズは、ご飯やパンで〆るのもおすすめ。最後の一口まで楽しめます♪

●「えびとあさりの彩りパエリアセット」／839円（税込：922円）

・単品：739円（税込812円）

ぷりっぷりのえびと、旨味が凝縮されたあさりを一緒に焼き上げました。本場“スペイン”の風を感じる、風味豊かなパエリアです。

●「めんたいつけ麺と明太子ご飯」／1,099円（税込：1,208円）

・単品：839円（税込922円）*つけ麺のみ

食卓のやまやの明太子を、つけ麺スープとごはんで味わえる贅沢なセットです。トマトの酸味と、ぷちぷち食感の明太子の旨味が合わさった特製スープは、麺との絡み◎！

●左 「ちょっと大人の秋色モンブランパフェ」／699円（税込：768円）

（チョコクレープクッキー、栗渋皮煮、モンブランクリーム、渋皮栗アイス、玄米フレーク、

ホイップクリーム、ミックスベリー、カットパンケーキ、紅茶ゼリー、ラムレーズンソース）

※ラムレーズンソースはアルコール不使用です。

●右 「小さな秋のモンブラン」／469円（税込：515円）

（モンブランクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、紅茶ゼリー）

秋の味覚「栗」の味わいが楽しめるモンブランクリームで、大人の秋を表現しました。上品な甘さと芳醇な香りを感じるスイーツは、ティータイムにもピッタリです♪

※写真は全てイメージです。

※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がございます。

※主要材料(米等)の原産地情報は、弊社ホームページよりご確認ください。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※22時～翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10％加算させていただきます。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けて参りました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けて参ります。

【報道関係者様からの問い合わせ先】

株式会社ジョイフル 社長室 広報課

住所：大分県大分市三川新町1-1-45

電話：097-504-2227

e-mail：pub_rel_div@joyfull.co.jp