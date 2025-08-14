【開催報告】THE ROPPONGI CLINIC ボツラックスKOL学術研修会を開催｜限定参加者による症例共有と実技解説を実施

株式会社TRC

美容皮膚科をはじめとした美容医療を専門とする「THE ROPPONGI CLINIC」代表・長尾沙也加は、韓国Hugel社製ボツリヌストキシン「ボツラックス」のKOL（Key Opinion Leader）指導医に就任しました。これに伴い、2025年8月5日、THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院にて「ボツラックスKOL学術研修会」を開催しました。

本研修会は、美容医療分野において同製剤を臨床使用する医師を対象に、主催者であり指導医の長尾沙也加医師が症例共有および実技解説を行い、議論と実践的な情報交換を促すことを目的としています。今回は参加者を限定し、より密度の高い意見交換が実現しました。



■ 開催概要

開催日：2025年8月5日（火）



会場：THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院



対象：美容医療に従事する医師



主題：ボツリヌストキシン製剤「ボツラックス(R)」の適正使用と臨床応用

■ 研修会内容



長尾沙也加医師からは、臨床現場におけるボツラックス(R)の活用に関する最新の知見が共有されました。症例提示では、治療適応の判断基準、注入部位および投与量の検討について解説が行われました。さらに、実技セッションでは実際の注入手技が公開され、参加者が直面する課題や疑問点に即した質疑応答が実施されました。

■ ボツラックスについて

ボツラックスは、韓国Hugel社が製造する医療用ボツリヌストキシン製剤です。

韓国食品医薬品安全庁（KFDA）による認可に加え、米国食品医薬品局（FDA）の承認も取得。

さらに欧州を含む60カ国以上での承認実績を誇るなど、グローバルに評価されている製剤です。

国内外の臨床試験により「安全性」および「有効性」が科学的に証明されており、

特に「効果の発現が早く、持続も長い」点が高く評価されています。

■ 今後の展望：「美しさを楽しむ選択肢」を広げるために

KOL指導医として、今後、医療従事者に向けてボツラックスの正しい知識と安全な使い方を啓発していくとともに、美容医療におけるボツリヌストキシンの可能性を広く発信していきます。

■ 参加者からの声

「少人数制で質問しやすく、具体的な臨床判断を学べた」「症例を通じて理論と実践の両方を理解できた」「安全性と患者満足度を両立するためのヒントが得られた」

■ 講師コメント（長尾沙也加）

「学術研修会は、日々の診療での疑問や課題を率直に共有できる貴重な機会です。今後も現場に根ざした知識と技術の普及に努めてまいります。」

THE ROPPONGI CLINICとは

THE ROPPONGI CLINICは、ミセスジャパン東京大会のオフィシャルスポンサーも務めており、「一人ひとりに合わせた最高の美容医療を」をモットーとした美容クリニックです。患者様のお悩みにしっかりと向き合い細部までこだわったオートクチュールの医療を提供致します。

サロンやクリニックを巡り、色々な治療を試すということを繰り返していては、本当の美しさは手に入りません。美のカリスマである長尾沙也加先生は、美容のコーチ役としても、患者様の美の追求に貢献いたします。当院は、美的感度の高い方の一生のかかりつけ医になれるように日々精進しております。ぜひお気軽にお越しください。





■ THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目11-14

お問い合わせ：03-5708-5413

診療科目 ：美容皮膚科、美容外科





■ THE ROPPONGI CLINIC 六本木院

所 在 地 ：東京都港区六本木7丁目15－17 ユニ六本木ビル5階

お問い合わせ：03-6438-9244

診療科目 ：美容外科





【THE ROPPONGI CLINIC 公式メディア】

website：https://the-roppongi-clinic.com

Instagram ：https://www.instagram.com/dr.sayakanagao/

X(twitter) ：https://twitter.com/dr_sayakanagao

TIKTOK：https://www.tiktok.com/@theroppongiclinic

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCKcU8BuWkp9pfeljkQKv-Ng

Blog : https://the-roppongi-clinic.com/information/dr_sayaka_blog/



