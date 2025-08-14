イノベーションの推進で、欧州は折りたたみ式スマートフォンの成長に期待｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月14日】
主なポイント
・折りたたみ式スマートフォンは欧州では依然としてニッチなセグメントですが、特にブック型折りたたみ式スマートフォンの売上が急速に伸びています。
・HONORなどの競合企業との競争激化により、ブック型折りたたみ式スマートフォン市場におけるSamsungのほぼ独占状態が揺らいでいます。
・Samsungは反撃に出ており、Galaxy Z Fold7（同社史上最薄、最軽量、そして最強の折りたたみ式スマートフォン）で競合他社との技術格差を縮めました。
・しかし、HONORは8月28日に欧州でHONOR Magic V5を発売することで、技術面で再び優位に立つと見られています。
・Appleの折りたたみ式スマートフォン市場への参入が予想される2026年には、競争がさらに激化すると予想されています。
・2028年までに、ブック型折りたたみ式スマートフォンの売上は欧州のスマートフォン総売上の2％を超え、プレミアムスマートフォンセグメントの約10％に達すると予測されています。
【市場動向】
欧州の折りたたみ式スマートフォン市場にとって、2024年は極めて重要な年でした。折りたたみ式スマートフォンは、欧州全体のスマートフォン販売台数の約2％を占める比較的小規模なセグメントではありますが、2024年には前年比37％増加しました。この成長を牽引したのは、前年比60％増を記録したブック型スマートフォンです。しかしながら、ブック型スマートフォンは依然として市場全体の1％未満を占めるに過ぎず、消費者は価格、耐久性、そして用途への懸念を抱いています。
2024年には競争が激化
2024年の成長の大きな要因の一つは、競争の激化です。かつて、この分野に早くから参入し、欧州全体のスマートフォン販売台数で市場をリードする地位を築いていたサムスン電子は、折りたたみ式スマートフォン市場でほぼ独占状態を保っていました。2022年には、サムスン電子が欧州におけるブック型折りたたみ式スマートフォン販売の98％を占めました。しかし、2023年末までにサムスンのシェアは73％に縮小しました。HONORがMagic Vで反撃し、Google、OnePlus、TECNOといった他のOEMもPixel Fold、Open、Phantom V Foldといった独自のブック型デバイスを投入したためです。この傾向は2024年も続き、多くのOEMが折りたたみ式スマートフォンのアップデート版を発売しました。しかし、最も大きなインパクトを与えたのはHONORでした。
HONORは、2024年にヨーロッパでブック型折りたたみ式スマートフォンの売上の27％を占めた人気のMagic V2に続き、ハードウェア面で飛躍的な進歩を遂げたMagic V3を発表しました。V3は、これまでで最も薄く、最も耐久性の高いブック型折りたたみ式スマートフォンで、市場をリードするカメラとバッテリー技術を搭載していました。Magic V2とV3の成功により、HONORは2024年にヨーロッパで最も急成長を遂げるブック型折りたたみスマートフォンOEMとなり、売上高は前年比377％増、シェアは3倍の34％となりました。他のOEMも、Google Pixel 9 Pro FoldやTECNO Phantom V Fold 2など、攻勢を強めています。市場をリードする立場は維持していたものの、SamsungはGalaxy Foldシリーズの大幅な改良に苦戦しているように見え、将来は不透明でした。しかし、状況は変わりつつあります。
