鉄基アモルファス合金リボンの世界市場2025年、グローバル市場規模（3-10mm、10-30mm、30mm以上）・分析レポートを発表
2025年8月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉄基アモルファス合金リボンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、鉄基アモルファス合金リボンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の鉄基アモルファス合金リボン市場は、環境配慮型素材の需要拡大やエネルギー効率の高い材料への関心の高まりを背景に、着実な成長を見せています。最新の調査によると、2023年における市場規模は5億2,580万ドルと評価され、2030年には6億1,640万ドルに達すると見込まれています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.3%と緩やかですが安定した成長が期待されています。
鉄系アモルファスリボンとは、軟磁性材料として新たに注目されている素材であり、従来の金属とは根本的に異なる構造を有しています。この材料は、溶融状態の金属を毎秒数百万度の速度で急冷し、25～35マイクロメートルの薄さで形成される非晶質の薄膜です。原子配列において短距離規則性と長距離無秩序性を持つことで、物理的・化学的・機械的性質のすべてにおいて優れた特性を示します。
________________________________________
特筆すべきは、その製造プロセスの革新性です。従来の鋳造、鍛造、焼鈍、圧延といった複数の工程を必要とする冶金工程と異なり、アモルファスリボンは一段階での急冷により成形されるため、エネルギー消費の大幅な削減と排出物ゼロの実現が可能です。このことから、鉄基アモルファス合金リボンは「環境にやさしい新素材」として注目を集めています。
2019年のデータによれば、アモルファスリボン全体のうち、鉄系が約75%を占めており、圧倒的なシェアを有しています。また、主要企業の中で最も大きなシェアを持つのはHitachi Metalsであり、同年時点で約42%の市場を獲得していました。
________________________________________
本レポートでは、鉄基アモルファス合金リボン産業のサプライチェーン、用途別市場状況（変圧器向け、インダクタ向け）、ならびに先進国および新興国における主要企業の動向を幅広く分析しています。また、最新技術、特許出願状況、注目の用途、今後の市場トレンドについても詳細な検討が行われています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域、特に中国が市場を牽引しています。これは、旺盛な国内需要、製造能力の高さ、政府による積極的な政策支援が揃っているためです。北米およびヨーロッパでも、政府主導の省エネルギー推進や産業界の環境対応が進んでおり、着実な市場拡大が見られます。
________________________________________
レポートでは、以下のような多角的な分析が実施されています。
【市場規模およびセグメンテーション】
市場全体の販売数量（トン単位）、収益、幅別（3-10mm、10-30mm、30mm以上）および用途別（変圧器、インダクタ、センサー、その他）における市場シェアと成長率を詳細に記載し、2019年から2030年にかけての予測がなされています。
【業界全体の動向分析】
政府の規制政策、技術革新、消費者動向、市場の変化要因などを包括的に分析しています。これにより、市場拡大を支える要素や、今後の課題が明確になっています。
【地域分析】
各地域の経済状況、インフラ整備、政策支援、消費者行動などの要因を評価し、市場の違いや成長機会を比較しています。
