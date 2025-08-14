トム・フェルトン、魔法の杖でテープカット　日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」8月14日（木）ついにグランドオープン

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社は、2025年8月14日（木）に日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」を東京・原宿表参道沿い（東京都神宮前6丁目31番17号）にオープンしました。

世界有数の商業エリアであり、文化・ファッション・トレンドの発信地として知られる原宿。その緑豊かな参道沿いに構える本店舗は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内にある神秘の森「禁じられた森」をテーマとし、魔法動物が息づく魔法の世界が目の前に広がります。また、原宿限定グッズや魔法ワールド関連アイテムのほか、「バタービール」や原宿限定フードが楽しめるバタービールバー、さらに映画に登場するカエルチョコレートをモチーフにしたフォトスポットなど、魔法の世界に入り込んだようなショッピング体験を提供します。

オープン初日となる本日8月14日（木）、グランドオープニングセレモニーを開催。映画「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイ役として全作に出演した俳優のトム・フェルトンが、この特別な日を祝うために来日し、ゲストとして登壇しました。ワーナー ブラザース スタジオ最高執行責任者 兼 ワーナー ブラザース・グローバルエクスペリエンス代表 サイモン・ロビンソン、ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社バイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 山崎佐智子と共に、魔法の杖を手に、開錠の呪文「アロホモラ」の掛け声と共にテープカット。会場は大きな拍手に包まれ、華やかに門出を祝いました。

午前11時、ショップスタッフによるカウントダウンの後、ついにオープン。この日を心待ちにしていた約200人のファンをショップスタッフが笑顔と拍手で迎え入れました。初めて目にする「禁じられた森」をテーマに、緻密に再現された「ハリー・ポッター」の世界観と、魔法動物が見守り、物語の世界に迷いこんだような唯一無二の雰囲気に、ファンは歓声をあげ、興奮と笑顔に包まれたオープニングとなりました。

【「ハリー・ポッター ショップ 原宿」グランドオープニングセレモニー レポート】

■トム・フェルトンが駆け付け、オープンを祝して魔法の呪文とともに、テープカットを実施

セレモニーは、フクロウが佇む木々や、映画『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』に登場したヒッポグリフのバックビークなどの魔法動物が息づく、ホグワーツ魔法魔術学校の「禁じられた森」に迷い込んだような空間が広がる店内で開催されました。映画「ハリー・ポッター」シリーズで、ハリーの宿敵ドラコ・マルフォイを演じ、日本でも高い人気を誇る俳優のトム・フェルトン、スタジオツアーや「ハリー・ポッター」公式ショップを展開するワーナー ブラザース・スタジオ最高執行責任者 兼 ワーナー ブラザース・グローバルエクスペリエンス代表 サイモン・ロビンソン、そして、ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社 バイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 山崎佐智子が登壇し、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」のオープンを祝う挨拶を行いました。そして、式の締めくくりには作中の呪文「アロホモラ！」を唱えてテープカットが行われ、会場は大きな拍手に包まれました。

＜登壇者コメント（一部抜粋）＞

■トム・フェルトン

まずはショップオープンを心より楽しみにしております。日本の全てのファンの方々に改めて、日本が自分にとって２つ目のホームのような気持ちにさせて下さったことお礼を申し上げます。いつも来日できることはすごく嬉しいことですが、今回は特にショップのオープニングに立ち会えるということでとても嬉しく思っております。なんといっても「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の新たな一部になるショップなので、ファンの方がどんな風にショッピングをして楽しむのかをとても楽しみにしておりますし、この素晴らしいショップを作り上げてくださった全ての方にお礼を申し上げたいと思います。本当に素敵な空間で僕も帰りたくない気持ちになります。早くファンの皆さんに楽しんでいただきたいという気持ちでいっぱいです。

■サイモン・ロビンソン

皆様、本日は「ハリー・ポッター ショップ 原宿」のグランドオープニングセレモニーにお越しいただきましてありがとうございます。オープニングを祝うことができて嬉しく思っております。ワーナー ブラザース・ディスカバリーにとって、日本はとても重要な市場です。運営・配給だけではなくローカルの制作や配信作品こういったものも含めて大事なマーケットとなっております。また、われわれのIPの中でも大切にしているハリー・ポッターを日本の皆様に愛していただいているからです。「ハリー・ポッター」は、一作目の登場から来年で25周年を迎え、さらに再来年には日本でHBO版「ハリー・ポッター」ドラマシリーズの配信も始まります。年齢に関係なく様々な方が「ハリー・ポッター」シリーズを愛して下さっています。2年2ヶ月前にスタジオツアー東京がオープンして、既に400万人を超える来場者の方々をお迎えしております。今回は、このショップで皆様に「ハリー・ポッター」の世界に改めて触れていただけることを嬉しく思っております。





■山崎佐智子

ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社 バイスプレジデント&ゼネラルマネージャー

本日はご多様のなか「ハリー・ポッター ショップ 原宿」のグランドオープニングセレモニーにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。スタジオツアー東京がオープンしてから2年2カ月が経ちます。その間の経験と成果を活かして、本日世界有数の商業エリアであり文化・ファッション・トレンドの発信地として知られる原宿のこの地に、新たにハリー・ポッターの世界を体験できる場ができることを非常に喜ばしく思います。本店舗はハリー・ポッターの世界観を体験することを重視してデザインされております。禁じられた森をテーマに魔法動物・ヒッポグリフのバックビークが威厳ある姿でお客様をお迎えします。深い森の中をエスカレーターで通り抜けると、バタービールをお楽しみいただける専用のバーもご用意しております。いよいよまもなく扉を開きファンの皆様をお迎えできることをスタッフ一同楽しみにしております。また世界中のハリー・ポッターファンの方々、そして原宿を訪れる方々に是非この特別な魔法の体験をしに是非お越しいただけたらと思います。

ハリー・ポッター ショップ 原宿世界最速発売「ルーモス・ノックスコレクション」

8月18日より、世界中のハリー・ポッター ショップで発売する新商品「ルーモス・ノックスコレクション」が、本日オープンしたハリー・ポッター ショップ 原宿にて世界最速で先行発売いたしました。光を灯す“Lumos（ルーモス）”の呪文と、明かりを消す“Nox（ノックス）”の呪文をテーマにした秋のコレクションで、一足先にハロウィーンの準備をしませんか。どこよりも先に手に入れられるこの機会に、ぜひお買い求めください。

＜先行販売グッズ※一部抜粋＞

・ルーモス・ノックス Tシャツ 3,000円（税込）

ハリーの杖にちょこんと乗ったヘドウィグのプリントに、立体感のあるLumos（ルーモス）、Nox（ノックス）の文字が愛らしいTシャツ。袖口にも呪文のプリントが施され、袖を通すたびに魔法を感じられる１枚です。

・ルーモス・ノックス スピリットジャージ 10,000円（税込）

深みのあるネイビーブルーに、立体感のあるパプリントでデザインされた「HOGWARTS」の文字が印象的なスピリットジャージ。ハロウィーンの大広間を思わせるジャック・オー・ランタンやキャンドル、小さなクモたちが浮かんだデザインで、秋のシーズンを楽しみましょう。

・マグ＆プラッシュセット 3,000円（税込）

「Hogwarts」の刺繍が施された愛らしいジャック・オー・ランタンのぬいぐるみがちょこんと収まり、見た目も気持ちも華やかなマグカップ。クリームカラーのマグカップは、Lumos（ルーモス）、Expelliarmus（エクスペリアームス）などのおなじみの呪文と、魔法界をイメージしたハロウィーンモチーフが散りばめられたデザインです。ネイビーブルーの内側には飲み物を飲み干すと、底にNox（ノックス）の呪文が現れる、魔法のような仕掛け付き。

・ルーモス・ノックス パンプキンドアストップ 2,600円（税込）

お家のドアに、いたずら好きな魔法をひとつ。ドアがひとりでに開いてしまうのを防ぐ、ジャック・オー・ランタンのドアストッパーです。ハロウィーンシーズンのインテリアのアクセントとしても活躍する頼もしいアイテムをいかがですか。

・ルーモス・ノックス ウォーターボトル 3,500円（税込）

おなじみの呪文と、パンプキンや大釜などハロウィーンらしい魔法界モチーフが散りばめられた総柄デザインのボトル。シワ加工テクスチャーと、パンプキンオレンジからミッドナイトブルーへと移り変わるグラデーションカラーがハロウィーン気分を盛り上げるアイテムです。

8月18日より、スタジオツアーショップやハリー・ポッター ショップ オンラインでも発売予定。

【「ハリー・ポッター ショップ 原宿」について】

住所 ：東京都渋谷区神宮前 6-31-17 （V28 管理運営：東急不動産）

営業時間 ：11:00～21:00

公式サイト：https://harrypottershop.jp/pages/harajuku

日本公式X ：https://x.com/hpshopjapan

■ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社

ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社は、ワーナー ブラザース・ディスカバリーのレベニュー ＆ ストラテジー部門内において、ロケーション型エンターテインメントの創造・開発・運営を担うワーナー ブラザース・グローバルエクスペリエンス（WBGE）に属する組織です。

2023年6月、としまえん跡地に開業した「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」をはじめ、公式直営店舗として「スタジオツアー東京」内のショップ、日本国内向けオンラインショップ「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」（2024年7月開設）、および「ハリー・ポッター ショップ 原宿」（2025年8月14日開業）、「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」（同年7月17日開業）を運営しています。

世界中のゲストに向けた体験型エンターテインメントおよびリテール施設の展開を推進するWBGEの枠組みのもと、当社は、卓越したカスタマーサービスとともに、来場者の期待に応える魅力的な施設運営に取り組んでいます。

屋内型施設として世界最大級のスケールを誇る「スタジオツアー東京」では、映画制作の舞台裏を体験できるほか、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」ではカルチャーの発信地・原宿の立地を生かし、森をテーマにした空間演出のなかで魔法アイテムとの出会いを楽しむことができます。また、「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」では、舞台やカフェと連動した世界観の中で、作品の魅力をより深く体感していただけます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京】

・公式ウェブサイト：https://www.wbstudiotour.jp/

・公式X ：https://twitter.com/wbtourtokyo（@wbtourtokyo）

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/wbtourtokyo/

・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@wbtourtokyo

・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@wbtourtokyo

▼スタジオツアー東京の最新情報入手のためのメルマガ登録はこちら

お客様登録URL：https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

▼ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ホームページにて、

事前に購入する必要があります https://www.wbstudiotour.jp/

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

【ハリー・ポッター ショップ】

・公式ウェブサイト ：https://harrypottershop.jp/

・日本公式X ：https://x.com/hpshopjapan

・公式X ：https://x.com/harrypottershop/

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/harrypottershop/

・公式Facebook ： https://www.facebook.com/harrypottershop/

・公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@harrypottershop

■ワーナー ブラザース・グローバルエクスペリエンス（WBGE）について

ワーナー ブラザース・グローバルエクスペリエンス（WBGE）は、ワーナー ブラザースの世界的に知られる映画、テレビ、アニメーション、ゲームスタジオや、HBO、ディスカバリー、カートゥーンネットワークなどの人気フランチャイズ、物語、キャラクターを基にしたロケーション型エンターテインメントの創造・開発・運営・ライセンス展開における世界的リーダーです。

WBGEは、ユニバーサルのテーマパークに展開する「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」、ロンドン、ハリウッド、東京で展開する受賞歴のある「ワーナー ブラザース スタジオツアー」、ニューヨークの旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」、シカゴと東京のリテールショップ、「ワーナー ブラザース・ワールド・アブダビ」や「The WB アブダビ」、「フレンズ・エクスペリエンス」、「ゲーム・オブ・スローンズ・スタジオツアー」など、数多くの革新的な施設を展開しています。これらはすべて、『ハリー・ポッター』『DC』『ルーニー・テューンズ』『スクービー・ドゥー』『ゲーム・オブ・スローンズ』『フレンズ』などの作品にインスパイアされています。WBGEは、ワーナー ブラザース・ディスカバリーのレベニュー ＆ ストラテジー部門に属しています。

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナー ブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/