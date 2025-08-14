ブランドクラウド、国際認証B Corp認証取得記念セミナー、アーカイブを公開

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）は、World Road株式会社との共催で、7月14日に「国際認証B Corp認証取得記念セミナー ～サステナブルで選ばれる企業へ～」と題したウェビナーを開催いたしました。ご参加いただけなかった方や、もう一度内容を確認したい方のために、ウェビナーの録画を限定で公開いたしました。

本ウェビナーでは、弊社が国際認証B Corpの取得に際して、ご支援を賜りましたWorld Roadの代表・市川太一様と、弊社の代表・叶野と担当者の中岡が、認証取得のリアルな道のりから、取得後の今後のブランドクラウドの展望まで、カジュアルなトークセッション形式で解説いたしました。

本ウェビナーは以下のリンクからご視聴いただけます。

▼ウェビナー録画の視聴はこちら

https://www.youtube.com/live/-nPRuxDR3ZU

（※予告なく視聴できなくなる可能性がありますので、あらかじめご了承ください）

国際認証B Corpとは？

このたびブランドクラウドが取得いたしました国際認証のB Corporation（以下、B Corp）は、2006年にアメリカではじまった企業の認証制度であり、ビジネスの力で社会を変えるムーブメントです。認証はすでに10,000社以上が取得、102カ国以上の国に拡がっており、世界規模のコミュニティとして様々な変革をリードしています。日本では2025年7月現在、弊社を含め62社が取得しています。

ウェビナー概要

■ 出演者

市川太一様（World Road株式会社 代表取締役 ）

叶野 雄与（株式会社ブランドクラウド 代表取締役）

中岡 廉（株式会社ブランドクラウド B Corp認証推進担当）

■ ウェビナーの主なテーマ

・国際認証「B Corp」とは？

・認証取得までのリアルな道のり

・B Corp認証と今後の展望

World Road株式会社 会社概要

セミナーの様子 （上段左：World Road 市川様、上段右：ブランドクラウド 中岡、下段：ブランドクラウド 叶野）

会社名：World Road株式会社

代表者：代表取締役社長 市川 太一

住所：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 高木ビル

E-Mail：info@worldroad.org

URL：http://www.worldroad.org/

【CSO／サステナビリティ推進代行】サービスページ https://www.worldroad.org/cso

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年には、アジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

URL：https://www.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)