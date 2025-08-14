ベビーケアルーム「mamaro」の快適性向上へ！ご利用者の声に応え、後付け可能な「羽根なし送風機」の導入を促進

Trim株式会社

2025年8月14日 Trim株式会社

Trim株式会社（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は、全国の商業施設・駅・病院などに設置しているベビーケアルーム「mamaro」に寄せられた「室内が暑い」とのご意見を真摯に受け止め、快適性の向上を目的として、羽根なし送風機オプションの提供を特別価格にて開始いたしました。

■ご利用者の声をもとに「温度対策」への取り組み

「mamaro」は、授乳やおむつ替えを安心・快適に行える個室型のベビーケアルームとして、全国の商業施設、鉄道駅、カーディーラー、病院などに幅広く設置されています。

ご利用者様からは、「安心して使える」「便利で助かる」といったお声を多数いただく一方で、特に夏場や空調の届きにくい場所においては、

「暑くて汗だくになる」

「空調の風が届かず、赤ちゃんもママもつらい」

「扇風機があればもっと使いやすい」

といった室内の暑さに関する切実なご意見も多く寄せられておりました。

Trim株式会社では、これらのご意見を真摯に受け止め、サービス品質のさらなる向上を図るべく、安全性と静音性に優れた羽根なし送風機の導入を、特別価格にて推進しております。

本オプションは、すでにmamaroをご導入いただいている施設においても、追加で設置いただけます。

■ 羽根なし送風機 特別価格キャンペーン概要

対象商品：羽根なし送風機（mamaroオプション品）

通常価格：35,000円（税別）

特別価格：15,000円（税別）

申込期限：2025年9月30日（火）まで

※送料は別途発生いたします。

※設置については、弊社より仕様書を提供のうえ、施設様にてご対応をお願いしております。

※弊社による設置をご希望の場合は、別途費用が発生いたします。

▼「羽根なし送風機」設置イメージ

▼ 送風機の効果検証実験

サーモグラフィーによる観察の結果、送風機を使用開始してから約1分後からmamaro内部の表面温度が下がることが確認されました。室温の急激な変化がなくとも、表面温度が低下することで体感的に涼しさを感じられることが示唆されています。

※平均利用時間を目安にmamaro内に送風機を設置して検証

■ 施設様へのご案内と今後の取り組み

本送風機オプションは、mamaroの室内に効率的な空気循環を促し、体感温度を下げることを目的としています。これにより、お子様連れの皆様がより快適にmamaroをご利用いただけるようになります。

Trim株式会社では、既に各施設様へのメール等を通じたご案内を開始しております。送風機の設置をご希望される施設様は、お気軽にお問い合わせください。

Trim株式会社は、今後も利用者様からの声に耳を傾け、より安全で快適なベビーケアルーム環境を提供できるよう、継続的な改善とサービス向上に努めてまいります。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/