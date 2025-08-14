30周年の感動を、もっと身近に、もっとリアルに。383系営業運転開始30周年記念グッズ第２弾を新発売！

＜販売価格＞ 税込3,300円＜商品サイズ＞ 約 W150 × H89 × D42 mm（組立後）＜商品説明＞特急「しなの」号（下り）が定光寺駅を通過する姿を再現したサウンドアクリルスタンドです。高速で通過するシーンをモチーフに、振子式車両の傾斜とカーブ走行の疾走感をデザインしました。背景には、定光寺駅周辺の地形と緑豊かな風景を採用。中京圏の近郊駅でありながら、中央西線らしい自然美を感じられるロケーションです。サウンド面では、JR東海の特急型車両に欠かせない「（通称）ワイドビューチャイム」のほか、383系特有のブレーキ緩解音、そしてGTOサイリスタのVVVFインバータ音を収録。いずれも実車から収録した音源を編集し、臨場感あるサウンド体験が実現されるよう企画しました。383系、そして中央西線を愛する皆さまにお届けしたい、こだわりの一品です。※収録環境によりノイズが入っております。ご了承ください。■ 383系