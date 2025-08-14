国鉄の象徴「ＪＮＲマーク」をデザイン！懐かしさあふれるオリジナルＴシャツ新登場！

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、かつて日本全国を駆け抜けた日本国有鉄道（国鉄）の象徴である「ＪＮＲマーク」を胸元にあしらい、背面には国鉄の社旗を大きくプリントしたＴシャツを2025年8月22日（金）より当社公式オンラインショップにて発売いたします。

斜めに傾けられた力強い「ＪＮＲ」のマークは、鉄道ファンのみならず多くの方に親しまれてきた国鉄時代の象徴。背面の社旗デザインは、当時の誇りと歴史を感じさせ、着る人に強い存在感を与えます。どちらのデザインもシンプルかつインパクトがあり、普段使いはもちろん、鉄道イベント等へのお出かけや、レトロファッションのアクセントとしても活用できます。３サイズ展開とし、男女問わずお楽しみいただけます。

国鉄の歴史と文化を愛する皆様に贈る一着。懐かしさとともに、今なお色あせない魅力を感じてください。



■ 販売商品