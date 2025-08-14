こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国鉄の象徴「ＪＮＲマーク」をデザイン！懐かしさあふれるオリジナルＴシャツ新登場！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、かつて日本全国を駆け抜けた日本国有鉄道（国鉄）の象徴である「ＪＮＲマーク」を胸元にあしらい、背面には国鉄の社旗を大きくプリントしたＴシャツを2025年8月22日（金）より当社公式オンラインショップにて発売いたします。
斜めに傾けられた力強い「ＪＮＲ」のマークは、鉄道ファンのみならず多くの方に親しまれてきた国鉄時代の象徴。背面の社旗デザインは、当時の誇りと歴史を感じさせ、着る人に強い存在感を与えます。どちらのデザインもシンプルかつインパクトがあり、普段使いはもちろん、鉄道イベント等へのお出かけや、レトロファッションのアクセントとしても活用できます。３サイズ展開とし、男女問わずお楽しみいただけます。
国鉄の歴史と文化を愛する皆様に贈る一着。懐かしさとともに、今なお色あせない魅力を感じてください。
■ 販売商品
斜めに傾けられた力強い「ＪＮＲ」のマークは、鉄道ファンのみならず多くの方に親しまれてきた国鉄時代の象徴。背面の社旗デザインは、当時の誇りと歴史を感じさせ、着る人に強い存在感を与えます。どちらのデザインもシンプルかつインパクトがあり、普段使いはもちろん、鉄道イベント等へのお出かけや、レトロファッションのアクセントとしても活用できます。３サイズ展開とし、男女問わずお楽しみいただけます。
国鉄の歴史と文化を愛する皆様に贈る一着。懐かしさとともに、今なお色あせない魅力を感じてください。
■ 販売商品
＜商品①＞ 「日本国有鉄道」マークＴシャツ（ネイビー）
＜商品②＞ 「日本国有鉄道」マークＴシャツ（ホワイト）
＜商品③＞ 「日本国有鉄道」マークＴシャツ（ブラック）
■ 販売詳細
＜販売価格＞ 各2,860円（税込）
＜サイズ＞ Ｓ/Ｍ/Ｌの３サイズ展開
＜発売日時＞ 2025年８月22日（金曜日）10：00～
＜販売箇所＞ 以下の当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp