Nexteer、2025年上半期の好業績を報告





中国OEMとの成長、技術リーダーシップ、戦略的拡大による推進

ミシガン州オーバーンヒルズ、2025年8月14日 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive（HK 1316）は13日、2025年上半期の業績を発表し、市場を上回る収益成長、戦略的な顧客獲得、世界的な展開範囲と技術ポートフォリオの戦略的拡大を明らかにしました。当期の収益は22億ドルで、2024年上半期と比べて7％増加しています。Nexteerは中国国内OEM（COEM）との協力で成長の勢いを維持しました。受注額の約6億米ドル（39%）はCOEM事業によって生み出されたものです。2025年上半期の予約総額は15億米ドルでした。

「世界の自動車生産の不安定さが続く中でも、Nexteerはイノベーションの提供、戦略的プログラムの確保、業務の卓越性への投資によって市場を上回る業績を上げ続けています」と、Nexteer Automotiveの社長、最高技術責任者（CTO）、最高戦略責任者（CSO）、および取締役役員であるRobin Milavec氏は述べています。「当社は、勢いを維持し、顧客と利害関係者に長期的な価値を提供する能力に引き続き自信を持っています。」

2025年上半期決算

2025年上半期、Nexteerは売上高22億米ドルという好調な財務実績を達成しました。これは、前年比7%増、市場を450ベーシス・ポイント上回る結果です。2025年上半期の調整後EBITDAは2億3,040万米ドル、2024年同期比で3,310万米ドル（16.8%）増加しました。収益性の向上は、販売量の増加、効率性およびパフォーマンスの向上によってもたらされました。フリーキャッシュフローは、2025年上半期には3,670万ドルに改善し、前年同期の660万ドルの流出から回復しました。この改善は利益の増加と設備投資の減少によるもので、運転資本投資の増加により部分的に相殺されました。

プログラムの開始と予約のハイライト

同社は、中国で初のデュアルピニオン電動パワー・ステアリング（DPEPS）プログラム、欧州で初のモジュラー・コラム・アシスト電動パワー・ステアリング（mCEPS）の発売など、31の新規顧客プログラムを立ち上げました。このうち23件は新規または獲得プログラムであり、21件は完全電気自動車プラットフォームをサポートしており、モビリティのメガトレンドとの整合性と、EVおよびICEアプリケーション向けにスケーラブルなソリューションをカスタマイズするNexteerの能力をさらに実証しています。

Nexteerは上半期に15億ドルの新規顧客プログラムの予約を確保しました。そのうち74%は新規または獲得ビジネスであり、39%は完全電気自動車プラットフォームに関連しています。EPSプログラムは予約の69%を占め、ドライブラインとリア・ホイール・ステアリングの追加的な成長によって補完されました。中国国内のOEMからの受注は合計5億9,900万ドルとなり、中国国内のOEMとの協力体制におけるNexteerの強固な地位が改めて裏付けられました。

新製品の発売を通じた技術的リーダーシップ

Nexteerは、モーション・コントロール・ポートフォリオをさらに拡張するいくつかの高度なテクノロジーを導入しました。

MotionIQ™ソフトウェア：MotionIQ™は、世界中で1億1,500万台以上の車両に導入されている実証済みのアルゴリズムに基づいて設計されており、バイ・ワイヤ・シャーシ制御、開発、車両状態監視ワークフローを1つのスイートに効率化し、OEMが品質とコスト効率を高めながら市場投入を迅速化できるようにします。

ブレーキ・バイ・ワイヤ・システム：Nexteerは、安全性、制御性、エネルギー効率を向上させるために設計されたモジュール式のソフトウェア駆動型ソリューションである初の電気機械式ブレーキ（EMB）システムを発表しました。

リア・ホイール・ステアリング：Nexteerの新しいシステムは、ホイールベースの長い車両の低速ハンドリングと高速制御を改善します。生産契約は、中国およびヨーロッパ、中東、アフリカ、南米（EMEASA）の大手OEMと締結されています。

高出力CEPS：最大110 Nmのステアリング・アシストで大型車両をサポートし、OEMのプラットフォームの柔軟性とコスト効率を高めます。

ドライブラインのイノベーション：Nexteerは、フェイス・スプライン・アクセル、8ボール・ジョイント、プレミアム・ダブル・オフセット・ジョイントなどの新技術を発表しました。これらはそれぞれ、電気自動車や混合推進車両のNVHを改善し、重量を軽減し、耐久性を向上させるように設計されています。

継続的な成長のための拠点拡大

Nexteerは、増大する顧客需要と業務効率をサポートするために、いくつかのグローバル・フットプリント・イニシアチブも推進しました。

- 1月に中国常熟市に新しい製造・試験施設を開設しました。この施設は、中国におけるNexteerのリーダーシップの地位を支えるものであり、ハイエンドのインテリジェント製造に重点を置く中国の「新品質生産力（New Quality Productive Forces）」イニシアチブと一致しています。

- 生産能力を拡大し、国内外のOEMへのサポートを強化するため、中国柳州に新しいスマート製造施設を建設しました。

- コストを削減し将来の成長をサポートするために、工場の統合、不動産の最適化、業務の近代化など、ミシガン州サギノーの拠点の変革を継続しました。

「当社の上半期の好業績は、イノベーション、顧客主導のソリューション、優れた運用を通じて価値を提供するというNexteerの揺るぎない注力を反映しています」とMilavec氏は述べています。「当社の新しいプログラムの立ち上げ、拠点への投資、そして技術の進歩により、Nexteerは進化する顧客ニーズに対応しながら、世界市場における競争力を強化することができます。」

詳細については、www.nexteer.comをご覧ください。

将来予想に関する記述

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述および意見は、現在の計画、見積もり、予測に基づいており、リスクと不確実性を含んでいます。実際の結果は、かかる将来予想に関する記述および意見で議論された期待と大きく異なる可能性があります。Nexteer Automotiveおよびその取締役および従業員は、(a) 本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述または意見を訂正または更新する義務を負いません。また、(b) 将来の見通しに関する記述または意見が実現しない、または不正確であることが判明した場合の責任も負いません。

NEXTEER AUTOMOTIVEについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。当社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

Nexteerメディア・センターへのリンク

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com