Good Rice Alliance、BeZero Carbonによる事前評価で上位四分位の「Ae」を獲得

・TGRAはインドの小規模農家と提携し、温室効果ガスの排出を削減し、高品質のカーボン・クレジットを生み出しています

ニューデリー, 2025年8月14日 /PRNewswire/ -- インドで持続可能な稲作の推進に注力するGood Rice Alliance（TGRA）は、大手独立系カーボン・クレジット格付け機関BeZero Carbonから「Ae」（「シングルA」、「e」と発音）の事前格付けを獲得しました。TGRAを通じて、農業とヘルスケアのライフサイエンス分野を中核とする世界的企業であるBayerは、世界的な脱炭素化の加速を目的としたTemasek所有の投資プラットフォームであるGenZeroと協力し、シェルの子会社で自然ベースのソリューションに投資するShell Energy India Private Limitedと連携して、持続可能な農業慣行を通じて温室効果ガス（GHG）排出量の削減に取り組んでいます。



Scientific measurement of GHG emissions in a rice field by The Good Rice Alliance



「Ae」格付けは、プロジェクトの独立したカーボン格付け（「a」）の高さと、プロジェクト実行が成功する可能性が非常に高いこと（「aa」）を反映しています。

事前評価型の単独のカーボン評価「a」は、事後評価型の土壌カーボンおよび農業クレジットの最高評価と同等です。「Ae」の評価、つまり上位四分位の評価を受けたことは、TGRAクレジット1つにつき1トンのCO2e削減を達成する可能性が高いことを裏付けています。

この評価の達成について、Bayerのインド地域カーボン・イニシアチブ責任者、Suhas Joshi氏は次のように述べています。「私たちはこの画期的な成果を非常に誇りに思っています。Ae評価は、TGRAの科学的、運用上の厳密さを証明するものであるだけでなく、同組織全体の取り組みの証でもあります。当社は、農業分野における総合的品質管理の原則を実施することにより、自然ベースのカーボン市場の品質ベンチマークを確立することに取り組んでいます。TGRAを通じて、当社は高品質の管理手法と堅牢な測定ツールを活用し、農家が排出量を削減し、水を節約し、新たな収入源を確保しながら将来を見据えた農業エコシステムを強化できるように手助けすることで、信頼性の高いカーボン・クレジットの生成を支援します。世界中のカーボン・クレジット購入者にとって、これは小規模農家のコミュニティを活性化させながら大規模な脱炭素化を支援する貴重な機会となります。」

BeZeroは、気候科学者、地理空間専門家、データ・サイエンティスト、金融アナリスト、政策専門家で構成される180名を超える強力なチームを誇る独立系カーボン・クレジット評価機関です。BeZeroの評価は、追加性、カーボン・アカウンティング、永続性リスクなど、さまざまな要素の厳密な分析に基づいており、カーボン市場における透明性を提供し、信頼を構築します。BeZero評価が高くなると、価格が上昇し、カーボン・クレジットの需要が増加します。

BeZero Carbonの事前評価は、追加性、カーボン・アカウンティング、永続性、プロジェクト遂行、セーフガードという5つの主要カテゴリーにわたってTGRAの優れた信頼性を評価しています。「Ae」認証は、最高の透明性と品質基準を満たす、インパクト重視の高整合性クレジットの提供を保証します。

TGRAは2023年5月以来、インドの13州の小規模農家と提携し、交互湿潤乾燥（AWD）と直播き稲（DSR）を実施しています。2024年10月現在、TGRAは12,000人以上の農家をプログラムに登録し、35,000ヘクタールの農地をカバーし、年間約120,000トンの炭素排出量に相当するメタン排出量を削減しています。TGRAは、現地およびデジタルでのクラス最高水準の測定、報告、検証（Measurement, Reporting and Verification、MRV）と、確保された土地およびカーボンの権利を基盤として、農業におけるGHG削減においてきわめて重要な役割を果たす十分な体制を整えています。

現在、TGRAは、アーンドラ・プラデーシュ州、ビハール州、ハリヤーナー州、カルナータカ州、オリッサ州、タミル・ナードゥ州、テランガーナ州、ウッタル・プラデーシュ州、西ベンガル州、アッサム州、ウッタラーカンド州、ジャールカンド州、マハラシュトラ州など、インド国内の主要な米生産州をカバーしています。平均すると、1トンの米を生産するには100万リットル以上の水が必要です。TGRAは、交互湿潤乾燥（AWD）や直播き稲（DSR）など、気候に配慮した慣行を実施することで、収穫量に影響を与えることなく、水の消費量を最大30%削減できます。これは、合計で35,000ヘクタールの面積にわたって季節ごとに12億5,000万リットル（3,300億米ガロン）以上を節水していることになります。TGRAは、厳格な品質管理システム、農家のトレーニング、サポートおよび指導メカニズム、そしてプログラムの整合性を維持するために実施される監視、報告、検証（MRV）メカニズムも備えています。

水田稲作は、二酸化炭素の27倍以上の地球温暖化係数を持つ強力な温室効果ガスであるメタン排出量の約10％を占めています。稲作農場は世界の農地面積の15％を占め、これは全世界で1億5,000万ヘクタール以上に相当します。持続可能性に重点を置くこの同盟は、国連の持続可能な開発目標と密接に連携し、最大限の共同利益を推進し、気候変動を緩和するために草の根の小規模農家と協力していく予定です。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2749629/BEZero_TGRA_Bayer.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com