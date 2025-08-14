¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJPX Æü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 400¡×¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê
¥ª¥ë¥¬¥Î³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥ª¥ë¥¬¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ Àµ¹¬¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü～2026Ç¯8·î28Æü¡Ë¤Î¡ÖJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¡×¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ñËÜ¤Î¸úÎ¨Åª³èÍÑ¤äÅê»ñ¼Ô¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä´ÑÅÀ¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅê»ñ´ð½à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë½ôÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡¢¡ÖÅê»ñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅê»ñÌ¥ÎÏ¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë³ô²Á»Ø¿ô¡£
¡¡http://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/index.html
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£