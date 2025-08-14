株式会社Shinkerが静岡市中心部の新オフィスで“成果直結”のマーケティング支援を強化― 駅近アクセス・快適空間・充実設備でクリエイティブとスピードを両立 ―

【本社を静岡駅近に移転】

Shinker.Co.Ltd

株式会社Shinker(本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：曽根田 光)は、静岡市中心部の呉服町エリアへ本社オフィスを移転し、業務環境の最適化と体制強化を進めております。

新オフィスは、静岡駅からのアクセスに優れ、眺望の良いロケーションと、緑×白を基調にした集中・リフレッシュの両立を意識した設計が特徴です。ゲーミングチェアの採用や休憩スペースの整備など、クリエイティブと生産性の最大化を目指した空間づくりを行いました。

所在地：「420-0031 静岡市葵区呉服町二丁目2-13 朱宮フジビル7階」

(会社HPリンク：https://shinker.co.jp/)

【移転の背景】

静岡本社での写真(左：代表取締役-曽根田光)(右：執行役員-辻田敬介)

本社オフィスの刷新は、対面での戦略立案・クリエイティブ共創・運用改善のスピードアップを目的としています。Shinkerは静岡本社をハブに、藤枝・浜松・東京・山梨にサテライト拠点を展開。現地課題に即した提案を可能にする“近さ”と、首都圏の最新潮流を取り込む“感度”を両立させ、グローカルな価値創出を目指します。

【新オフィス内観】

リラックススペース緑と白が基調の過ごしやすいスペース締まった空間で集中が続く環境アクセスだけでない内観の良さ

従業員が集中して、かつリラックスできる空間を再現。

静岡駅からまっすぐ歩くと到着する利便性の良さに加え、内観の良さまで。過ごしやすいスペースでより一層業務の効率化、カスタマーサービスの向上を目指して日々精力的にに取り組んで参ります。

詳細はこちらから(https://shinker.co.jp/shizuokaoffice/)

【株式会社Shinkerとは？】

＜株式会社Shinkerの会社概要＞

(会社HPリンク：https://shinker.co.jp/)

企業名：株式会社Shinker

設立：2022年10月3日

資本金：9,990,000円

従業員：23名（アルバイト・インターン等含む）

本社：420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-2-13 朱宮フジビル7F

拠点：藤枝／浜松／東京（渋谷区神泉町）／山梨

事業領域：広告運用、SNS運用、Web/LP制作、SEO/MEO、クリエイティブ制作、計測・分析、採用ブランディング

主要取引先（一部）：静鉄タクシー、静岡大学、静岡新聞社、静岡ガス、スルガノHD、マルイリフードサプライ、スマートブルー、NIMUS、掛川開発、東海自動車 等

認定：Google Partner

地域連携：VELTEX静岡 スポンサー／Tリーグ静岡ジェード オフィシャルマーケティングスポンサー



※本記事配信時（最新情報はお問い合わせください）

【今後の展開】

本社オフィス入口

株式会社Shinkerは今回の静岡本社移転を契機に、対面型の共創支援や動画制作・配信体制の強化を進めます。

静岡をハブに各拠点と連携し、地方企業にも全国水準のマーケティング手法を迅速に提供。新オフィスを採用・教育・情報発信の拠点とし、地域経済への貢献と全国展開の両立を目指します。

【お問い合わせ】

Shinkerは、SNSを通じたブランディングや集客を通じて、企業の成長をサポートし続けます。

マーケティングに関する詳細やお申し込みについては、以下の連絡先までお問い合わせください。

メールアドレス: info@shinker.co.jp

ウェブサイト: https://shinker.co.jp/

株式会社Shinkerでは、Webマーケティングを通じて、企業や団体のブランディング・集客を支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。