GMOクリック証券：2025年7月CFD売買代金ランキングを発表

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、金融商品取引業を営むGMOクリック証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 秀行、以下：当社）は、2025年7月の当社CFD売買代金ランキングを発表いたします。

総合ランキングでは「金スポット」が首位となり、「日本225」、「米国NQ100ミニ」が続きました。バラエティCFDランキングは「米国VI」、商品CFDランキングでは「金スポット」、外国株CFDランキングでは「テスラ」が首位となりました。

【当社CFD取引銘柄の売買代金ランキング】

2025年7月の総合ランキングにおいては、2025年４月に国際指標となるニューヨーク金先物価格が初めて3,500ドルを超えて以降、金（ゴールド）価格は高水準で推移しており、前月比で売買代金は減少したものの、「金スポット」が3ヶ月連続で首位となりました。

外国株ランキングにおいては、人工知能（AI）の開発・利用拡大に伴う半導体需要の高まりを背景に株価が堅調に推移し、上場企業として世界で初めて時価総額4兆ドルを突破した米半導体大手「NVIDIA」の売買代金が前月比で2倍以上に増加し、2位にランクインしました。また、好決算を受けて「NVIDIA」に続き世界2社目となる時価総額4兆ドル超えを果たした「マイクロソフト」の売買代金も前月比2.7倍と急増し、2ヶ月ぶりのトップ10入りとなりました。

※ バラエティCFDランキングには、ETF（株価指数連動型）を参照原資産とする株価指数CFDが含まれます。

CFD（Contract for difference：差金決済取引）は、為替や株式、株価指数、原油や金のような商品など、様々な資産に投資することができる金融商品です。人気の「FX」もCFDの一つで、為替を投資対象とするものが「FX」と呼ばれています。CFDは、担保として「証拠金」を預けることでレバレッジを効かせた取引ができるため、取引したい金額を全額用意することなく、少ない資金から取引をはじめることができます。

【GMOクリック証券のCFD取引～国内店頭CFD取引高シェア11年連続No.1～】

当社のCFDは、たった一つの口座で、世界の株価指数から米国株、金・銀・原油などのコモディティまで、世界経済のポイントをおさえた幅広い銘柄に少額から日本円で投資することができます。CFDの主要銘柄（※1）の最小取引数量は0.1枚で、0.1枚のミニCFDなら最低必要証拠金も従来の10分の1となり、さらに少額からのお取引が可能です。取引ツールは、初心者から上級者までストレスフリーにお取引をしていただけるよう、お客様のお取引スタイルに合わせたスマホアプリや高機能PCツールをご用意しています。

また、当社は2010年4月のCFD取引サービス開始から、銘柄拡充やツールの使いやすさ、取引コストの安さなど、お客様の利便性向上に努めており、2024年度のCFD国内取引高シェアは、店頭証券CFDが64.8️％、店頭商品CFDが56.7％となり、11年連続でシェアNo.1（※2）となっています。

（※1）最小取引数量0.1枚の対象銘柄は、株価指数先物・VIX先物を参照原資産とする銘柄、商品CFDの銘柄です。ETF、ETNを参照原資産とする銘柄、株式CFDの最小取引数量は1枚です。

（※2）日本証券業協会及び日本商品先物取引協会の統計情報より当社調べ（2014年1月～2024年12月）。集計対象は、店頭証券CFDは個別株・株価指数・債券・その他有価証券、店頭商品CFDはエネルギー・貴金属・農産物です。

CFDをより多くのお客様に知っていただくために、主要な銘柄の特徴や価格の変動要因を解説する「CFD銘柄大百科」や、CFDの魅力を分かりやすく解説するページ「はじめてのCFD」をご用意しています。また、アプリなら最短10秒ではじめられる「デモ取引」もご利用いただけます。

当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、より使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁進してまいります。

【GMOクリック証券株式会社について】

GMOクリック証券株式会社は2005年10月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便利にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。

