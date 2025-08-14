千葉県の観光人材確保事業にダイブが再委託で参画

株式会社ダイブ

全国5,900施設以上の観光施設に特化した人材サービス事業を行う株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、千葉県が実施する「令和7年度 観光・宿泊業人材確保業務」において、同業務の受託事業者より再委託を受け、外国人人材を対象とした集客支援および講演企画・効果測定等を担当いたします。

■令和7年度観光・宿泊業人材確保業務の目的

本業務は、千葉県内の観光・宿泊事業者と外国人人材の接点を創出し、将来的な雇用促進を図ることを目的としています。

ダイブは、観光業に特化した人材サービスを展開する企業として、同業務の受託事業者より再委託を受け、以下の業務を担います。

・外国人人材に向けた広報・集客

・第1～3回セミナーにおける講演テーマ設計および講師（先輩社員を含む）の手配

・アンケート調査の設計・実施・分析による効果検証

本取り組みを通じて、外国人人材のキャリア選択の幅を広げるとともに、観光・宿泊業界における持続可能な人材確保の支援を目指します。

▼詳細：令和7年度観光・宿泊業人材確保業務に係る企画提案の募集について(https://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/documents/r7kankoujinzaikakuhoseminar.html)

■セミナー&マッチングイベントを開催

本取り組みの一環として、千葉県内の観光・宿泊事業者と外国人留学生・外国人転職者をつなぐセミナー＆マッチングイベントを、以下の通り開催予定です。

本イベントでは、外国人人材の受け入れに関するポイントや活用事例の共有に加え、外国人求職者とのマッチング機会も設け、観光業界における新たな人材確保の一助となることを目指します。

〈関連イベント概要〉

- イベント名：セミナー＆マッチングイベント- 日時：2025年9月17日（水）10:30～15:40- 会場：ホテルグリーンタワー幕張（JR京葉線・海浜幕張駅 南口より徒歩3分）- 対象：千葉県内の観光・宿泊事業者- 定員：30社（先着順）- 参加費：無料

【セミナー登壇者】

- 菅沼 基（株式会社ダイブ／外国人雇用推進ディレクター）- 吉田 雅一 氏（満ちてくる心の宿 吉夢 総支配人）

【内容】

- 講演１. 外国人材受け入れに関するポイントと今後の流れ- 講演２. 外国人材の活躍事例- マッチングセッション（20分×6回予定）

▼詳細・申込はこちら： https://va.apollon.nta.co.jp/kanko-seminar1/

【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

創業 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区 新宿2-8-1 新宿セブンビル10F

サイト ：https://dive.design/

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県、5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。