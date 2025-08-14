株式会社Shinker-圧倒的な認知拡大を実現！2025年版 Instagram 活用会議（動画編）を藤枝で開催 - 新機能「Edits」の実践的活用法を深掘り&徹底解説
株式会社Shinker（本社：静岡市葵区、代表取締役：曽根田光）は、進化し続ける Instagramの最新活用法を学べるセミナー 「圧倒的な認知拡大・2025年のInstagram活用会議（動画編）」 を開催いたします。
【セミナー概要】
初心者から実務担当者まで、幅広い方を対象に、話題の動画編集機能 「Edits」 を中心とした実践的手法をご紹介します。
＜開催日時・場所＞
日時：2025年8月22日(金)18:30～20:00
場所：藤枝駅前コワーキングスペースフジキチ
所在地：〒426-0034 藤枝市駅前1-8-3 FUJIEDAmikine1階102区画
参加費：無料
藤枝駅前コワーキングスペースフジキチ内の様子
＜目的＞
SNSがビジネスにおいて生活の中心になりつつある今、Instagramでの情報発信は選ばれるための必須スキルとなっています。
本セミナーでは、動画投稿を軸に、視覚的かつ効果的なPRを可能にする「Edits」の使い方にフォーカス。「実際に使える技術を学びたい」「Instagramを仕事に活かしたい」そんな想いを持つ方々に向けて、Shinker公式の最前線ノウハウを届けます。
＜内容＞
・Instagram投稿における動画の重要性と活用の流れ
・話題の機能「Edits」の操作法と活用ポイント
・効率よく広く届けるための発信戦略と演出技術
・実例を交えた実践ノウハウの共有
▶︎SNSマーケティングとショート動画制作のプロであるShinkerが、実践的な視点から解説します。
【登壇者紹介】
柴田 柚月 氏
大学時代はマーケティングゼミに所属し、Instagram運用の経験を積む。SNSマーケティング検定資格を保有し、これまで10以上のアカウントを運用。データ分析をもとに、成果につながる発信を設計するのが得意。
「資格 」
Google広告認定資格 検索／ディスプレイ／動画
SNSマーケティング検定
【お申込み】
お申し込みは下記URLより、お願いいたします。
https://peatix.com/event/4493045/view
こんな方におすすめ！
・これからInstagramを始める方
・もっと使いこなしたい方
・効率よく情報を多くの方へ届けたい方
・会社の人事や広報担当者様
Instagram初心者の方から上級者の方まで、ぜひご参加ください。
【会社概要】
・企業名：株式会社Shinker(シンカー)
・設立：2022年10月3日、静岡県静岡市葵区
現在は静岡本社をはじめ、藤枝・浜松・山梨・東京にも拠点を展開しています。
・資本金：9,990,000円
・従業員：23名（アルバイト・インターン含）
・理念
Thinker（考え続ける）
Evolution（進化し続ける）
Sinker（変化し続ける）
True Value（真価を届ける）
を合言葉に、テストと改善を繰り返しながら、地方発の価値を創出していく企業です。
・事業内容：
WEBマーケティング戦略立案
SNSマーケティングおよび運用代行（Instagram、TikTok 他）
YouTube広告・リスティング広告・SEO/MEO対策
ホームページ・ランディングページ・バナー・紙媒体デザイン制作
インフルエンサーPRサービス「エスコネ」
営業時間：平日9:00-18:00
※本記事配信時での数値(最新情報はお問い合わせください)
(会社HPリンク：http://shinker.co.jp/)
【今後の展望】
Shinkerでは、今後もInstagramを中心としたSNS運用支援を事業の柱として強化していきます。
今回のセミナーで紹介する「Edits」をはじめ、リール動画やAIキャプションなど最新機能の実践的な活用法を、定期的なセミナーや講座を通じて提供し、参加者が常にトレンドを押さえた発信を行える環境を整えます。
また、運用戦略の立案からクリエイティブ制作、投稿スケジュール管理、効果分析までをワンストップで行うInstagram運用代行サービスを拡充し、クライアントが手間をかけずに成果を上げられる体制を構築します。さらに、静岡を中心とした地域企業の集客力を高めるため、地名や業種別のハッシュタグ分析による「地域×業種」戦略を確立し、観光や地域ブランドとの連携を推進します。
教育機関や自治体とも協力し、若手人材や企業広報担当者への研修を通じて地域全体の発信力向上を図るとともに、オーガニック投稿とInstagram広告を組み合わせた統合型プロモーションモデルを提供し、認知から集客・成約まで一貫した成果創出を実現します。
これらの取り組みを通じ、Shinkerは「地域に根ざしたInstagram活用の第一人者」として、静岡から全国、さらには海外観光客向けプロモーションまで幅広く貢献してまいります。
【お問い合わせ】
株式会社Shinkerでは、Webマーケティング・SNS運用・ブランディング・採用戦略などに関するご相談を随時受け付けております。
「集客を伸ばしたい」「採用を強化したい」「自社の魅力を発信したい」といった課題をお持ちの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
▼お問い合わせ先
株式会社Shinker(シンカー)
Email：info@shinker.co.jp
会社HP：https://shinker.co.jp/
まずは簡単なご相談だけでも構いません。皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。