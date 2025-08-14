90年代を揺るがせた伝説のDJジョン・ロビンソンが沖縄に降臨！ロワジールホテル那覇で9/27（土）ディスコイベント開催

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社DISCO Night Fever vol.3 -Guest DJ John Robinson-

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロワジールホテル ＆ スパタワー 那覇は、2025年9月27日（土）に、ディスコイベント「Disco Eilly(※1) Presents DISCO Night Fever in LOSIR 2025 Vol.3」を開催いたします。

本イベントは、70～90年代のディスコミュージックをテーマにした大人のためのナイトイベントで、今年は第3回目の開催。スペシャルゲストには、90年代の日本のクラブシーンを席巻した伝説のDJ「ジョン・ロビンソン」氏を迎え、会場を熱狂の渦に巻き込みます。

スペシャルゲスト「ジョン・ロビンソン」

90年代初頭、伝説のディスコ「ジュリアナ東京」のレジデントDJとして来日。日本のクラブカルチャーに革命を起こした立役者。現在も世界を舞台にDJ・プロデューサー・タレントとして精力的に活動中。

当日は、「ザ・プレミアム・モルツ」や「ジムビームハイボール」などを含む全21種のフリードリンクに加え、ホテルシェフが腕を振るう料理をバイキングスタイルでご提供。音楽と美食、そしてお酒を心ゆくまでお楽しみいただける一夜限りのスペシャルイベントです。

沖縄県内の皆様を中心に毎回多くの方にご参加いただいておりますが、ご宿泊予定の方もぜひこの機会に、ホテルで過ごす特別な夜を体験してみてはいかがでしょうか。

Disco Eilly Presents DISCO Night Fever in LOSIR 2025 Vol.3 -Guest DJ John Robinson-

開催日／2025年9月27日（土）

時間：開場 16:30 ／ 開宴 17:00～20:00

会場：ロワジールホテル那覇 3階 ボールルーム「天妃」

料金：前売り 7,500円 ／ 当日券 8,500円

※入場料、フリードリンク、ビュッフェ料理込み

【フリードリンク】

★サントリースペシャルドリンク含む「全21種」

ザ・プレミアム モルツ / ジムビームハイボール / ジムビームコーク / 翠ジンソーダ / JJ(茉莉花＆ジャスミン) / レモンサワー / マンゴーサワー / シークワーサーサワー / アセロラサワー / 赤ワイン / 白ワイン / カシスソーダ / カシスオレンジ / カシスウーロン / カシスジャスミン / オールフリー / ソフトドリンク 4種(コーラ・ウーロン茶・オレンジ・ジャスミン茶) / その他ドリンク(琉球泡盛)

※メニュー内容は、仕入れ状況により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【フード】※決まり次第、公式ウェブサイトにて掲載予定(https://www.loisir-naha.com/news/196/)

【ご予約・お問い合わせ】

WEB予約：ロワジールホテル那覇公式サイトより受付中(https://www.loisir-naha.com/news/196/)

電話予約：098-869-4000（予約手配グループ／平日9:00～17:00）

詳細・ご予約 :https://www.loisir-naha.com/news/196/ロワジールホテル那覇公式サイトより、ご予約できます

【※1：Disco Eillyについて】

「DISCO Night Fever」を監修している Disco Eilly（ディスコ エイリー）は、1979年創業の沖縄・那覇の老舗ディスコ。70～90年代の名曲を中心に、世代を超えて楽しめる空間を提供し続けています。現在は那覇市松尾のエスプリコートビル3階に店舗を構え、最大100名規模のクラブイベントにも対応可能なエンターテインメントバーとして営業中。

住所：沖縄県那覇市松尾1丁目3-1 エスプリコートビル3F

電話番号：098-863-8997

アクセス：県庁前駅から徒歩約6分、松尾一丁目バス停から徒歩約1分

・上記料金はお1人様料金となっております。(税金・サービス料込み)

・20歳未満の方はご入場をお断りさせていただきます。

・フード、ドリンクは仕入れ状況により変更になる場合もございます。

・2～6名様掛けのテーブル席およびスタンディング席をご用意いたします。ご相席にてご利用いただきますのであらかじめご了承ください。

・会場内の録音、録画、ならびに動画生配信・SNS投稿は禁止です。

・定員に達しましたら入場が出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・申込後、お客様都合によるキャンセルの場合チケット代金は返金致しかねますので、ご了承願います。