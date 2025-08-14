地域の子どもたちを応援！古堅小学校音楽部、ロワジールホテル 那覇で8月30日(土)に合唱披露へ

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社読谷村立古堅小学校音楽部の子供達

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロワジールホテル ＆ スパタワー 那覇では、地域の子どもたちの音楽活動を応援する取り組みとして、8月30日（土）午後5時30分に読谷村立古堅小学校音楽部によるロビー合唱を行います。

古堅小学校音楽部は、去る7月13日に開催された「第65回沖縄県合唱コンクール」にて金賞を受賞し、沖縄県代表として9月に開催される九州大会への出場が決定しております。今回の合唱披露は、九州大会に向けた練習の一環であり、子どもたちにとって貴重な発表の場となります。

本イベントは、地域の教育・文化活動への支援を通じて、子どもたちの成長を後押しするとともに、地域の皆様とのつながりを深めることを目的としています。

ホテルのロビーに響く澄んだ歌声を、ぜひご来館の皆様にもお楽しみいただければ幸いです。

開催日時：2025年8月30日（土）17:30～18:00

開催場所：ロワジールホテル 那覇 ロビー（1F）

出 演：読谷村立古堅小学校 音楽部

読谷村立古堅小学校 音楽教諭 金城 孝治

地域の子どもたちを応援！古堅小学校音楽部8月30日(土)に合唱披露(https://www.loisir-naha.com/news/223/)