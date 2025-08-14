「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」ラインナップに『ファイナルファンタジーXIV』や「キングダム ハーツ」シリーズが登場！

株式会社スクウェア・エニックス


株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」を開始したことをお知らせいたします。



本セールでは、最新の拡張パッケージまで遊ぶことができる『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』や「キングダム ハーツ」シリーズをはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。



セールラインナップはコチラ :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/

＜セール期間＞


PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ/ マイニンテンドーストア/ Steam(R)


2025年8月27日（水）まで



※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なりますのでご注意ください。


※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。


ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。


※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/190_1_a0e249ee1823e8c51195e54638628e1a.jpg?v=202508140226 ]

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-


(PS4)


KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version


(Switch)


60%OFF




(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX



KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue


(PS4)


KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version


(Switch)


60%OFF




(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX



KINGDOM HEARTS III


(PS4)


KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version


(Switch)


60%OFF




(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX



ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック


(PS5/PS4/Steam/Windows/Mac)


40%OFF




(C) SQUARE ENIX



『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル


(PS5/PS4/Switch)


30%OFF



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX



CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION


(PS5/PS4/Switch)


60％OFF



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA



FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster


(PS4/Switch)


60％OFF




(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



HARVESTELLA


(Switch)


50％OFF




(C) SQUARE ENIX



他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！


現在実施中のセール詳細についてはセール特設ページをご確認ください。


詳細を見る :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/