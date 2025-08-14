「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」ラインナップに『ファイナルファンタジーXIV』や「キングダム ハーツ」シリーズが登場！
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」を開始したことをお知らせいたします。
本セールでは、最新の拡張パッケージまで遊ぶことができる『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』や「キングダム ハーツ」シリーズをはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。
セールラインナップはコチラ :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/
＜セール期間＞
PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ/ マイニンテンドーストア/ Steam(R)
2025年8月27日（水）まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なりますのでご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。
ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/190_1_a0e249ee1823e8c51195e54638628e1a.jpg?v=202508140226 ]
KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
(PS4)
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version
(Switch)
60%OFF
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue
(PS4)
KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version
(Switch)
60%OFF
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
KINGDOM HEARTS III
(PS4)
KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version
(Switch)
60%OFF
(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
(PS5/PS4/Steam/Windows/Mac)
40%OFF
(C) SQUARE ENIX
『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル
(PS5/PS4/Switch)
30%OFF
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION
(PS5/PS4/Switch)
60％OFF
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster
(PS4/Switch)
60％OFF
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
HARVESTELLA
(Switch)
50％OFF
(C) SQUARE ENIX
他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！
現在実施中のセール詳細についてはセール特設ページをご確認ください。
詳細を見る :
