クリエイターとエンタメ企業の交流リアルイベント『The CREATORS』がマッチングポートフォリオサービス『ENRAI』とのコラボにより、ピックアップ掲載キャンペーンの受付を開始

◤『The CREATORS』×『ENRAI』コラボキャンペーンのお知らせ◢

この度、株式会社トライデントワークスが主催するクリエイターとエンタメ企業のための大規模交流リアルイベント『The CREATORS』と、

株式会社ブックリスタが運営するクリエイターとクライアントを繋ぐマッチングポートフォリオサービス『ENRAI』とのコラボによるピックアップ掲載キャンペーンが開始したことをお知らせいたします。

キャンペーンにお申し込みいただくことで、『ENRAI』の特設ページ内に「The CREATORSへの参加表明をしている方」としてクリエイター情報をもれなく掲載いたします。

『ENRAI』に掲載しているポートフォリオはもちろん、イベントの参加目的や当日の服装目印なども掲載できるため、『The CREATORS』開催当日の交流にもお役立ていただけます。

さらに、もしENRAIのアカウントをお持ちでない場合でも、専用フォームから簡単に『ENRAI』アカウントのご作成が可能です。

掲載をご希望の方は、『The CREATORS』へのご参加登録後にイベント運営から配信されるメールにて詳細をご確認のうえお申し込みください。

イベント公式サイトはこちらから :https://creators.twxd.jp/

◤『ENRAI』について◢

「ENRAI（えんらい）」は、〈クリエイター〉と〈クライアント〉をつなぐ次世代のマッチング型ポートフォリオです。

スキルや作品だけでなく、その人らしさや制作姿勢まで伝わる「ポートフォリオ」を軸に、クリエイターがより自由に発信し、仕事につながる場を提供しています。

「ENRAI」はクリエイターとクライアントともに基本無料でご利用いただけます。「ENRAI」に登録いただいたクリエイターは、クライアントが欲しい情報が一目でわかるポートフォリオや、様々なジャンル・業種の企業主催の「ENRAI」独自のコンテストに参加できます。また、登録した作品をデジタルアセットとして販売することもできます。

『ENRAI』公式サイトはこちらから :https://enraise.net/『ENRAI』Xアカウントはこちらから :https://x.com/enrai_jp

◤『The CREATORS』について◢

『The CREATORS』は、”クリエイターと企業が繋がれる場”をコンセプトにエンタメ業界の定番イベントを目指して進化し続ける、業界最大級の交流イベントです。

本イベントは10年前のホームパーティーを起源とした小規模な業界交流会の一つでしたが、

毎年春・秋の開催を経て、前回の開催ではのべ2,500名以上のクリエイター、エンターテインメント関係者さまのご参加をいただき、業界最大級のクリエイター交流イベントへと成長いたしました。

これまでの交流ラウンジ、ギルド掲示板、各種企業ブースといった多彩なプログラムに加え、

今回新たに設置されるシアター型休憩スペース「癒しの休憩処（仮）」では、

有志の映像クリエイターの作品を見ながらゆっくりと足を休めることができます。

下記公式サイトではイベントのタイムスケジュール、コンテンツのご紹介などを行っております。

詳細については今後も更新予定ですので、主催者の公式Xと併せてご確認ください。

たくさんのクリエイター、エンターテインメント関係者の皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

イベント公式サイトはこちらから :https://creators.twxd.jp/主催Xアカウントはこちらから :https://x.com/miyuki_tan

◤25年11月度『The CREATORS』参加登録受付中◢

Illustration by tsucaco

『The CREATORS』は11/28（金）～29（土）の2日間にて開催となりますので、

参加をご希望の方は下記「ご参加お申し込みはこちらから」を押下いただき、必要事項をフォームにご記入のうえお申し込みください。

少々お時間を頂きますが、後日お申し込みいただきました方へご案内メールを配信いたします。

ご参加お申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIX7XXixpwiPSACMsdkNTtbfOGFGVl8vPXgtWTxomfXoF1hQ/viewform?usp=dialog

◤『The CREATORS』開催概要◢

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135959/table/36_1_223d3f9ff4be4bbe60339afc1686efd5.jpg?v=202508140226 ]

◤ 参加申し込み・チケット情報 ◢

参加をご希望の方は公式サイト上部の『参加登録』よりお申し込みをお願いいたします。

日中参加 … 2,200円（税込）／各日

懇親会参加 … 8,500円（税込）／各日

※決済方法は当日現金決済、 事前決済を予定しております。

（いずれの決済方法をお選びいただいた場合も、インボイス対応領収書を電子形式にてお渡しいたします。当日決済の場合は開催後に発行、事前決済の場合は決済後ご自身にて発行可能となります）

◤ スポンサー募集のお知らせ ◢

『The CREATORS』ではイベントにご協力いただける企業様・団体様を募集しております！

日々成長し続けるエンタメ業界の更なる発展を願って、ご一緒にイベントを創りませんか？

詳しくは下記をご確認の上、お気兼ねなくお問い合わせください。

スポンサーお問い合わせはこちらから :https://creators.twxd.jp/sponsorships