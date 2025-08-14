ラクス、2024年4月のベースアップに引き続き、報酬改定を実施　2025年10月より社員の報酬平均3%増

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則、以下 ラクス）は、昨今の変化の激しい環境においても成長を継続させるため、「スピードアップ」を掲げて社員の生産性を向上させていきたいと考えています。そこで人的資本へ適切に投資し、優秀な人材の獲得、育成、活躍を強化することを目的に、管理職・一般社員の報酬を対象にベースアップを実施します。

これにより、2025年10月支給の給与より年収ベースで管理職は2.2％、一般社員（非管理職）は平均3.1%引き上げ、全社では3.0％の引上げとなります。

報酬改定について

対象者 ：正社員（約2,000名）

引き上げ率 ：3.0%

実施方法：定期昇給とは別に水準を引き上げ

実施時期 ：2025年10月支給分から



2026年5月の定期昇給（3.5％程度を想定※）を見込むと、年収ベースで平均6.5%の報酬増が想定されます。

※定期昇給率は2025年5月実績。定期昇給は評価結果によって異なります。

■株式会社ラクスについて

ラクスは、「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」というミッションのもと、「楽楽精算」「楽楽明細」などのバックオフィス業務を支える「楽楽クラウド」と、「MailDealer」「配配メール」などのメール業務を効率化する「ラクスシリーズ」を提供している国内トップのSaaS（Software as a Service）企業です。

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/